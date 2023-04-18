420性別平等教育日　教長走訪高樹國中「打造尊重多元學習環境」

▲420就是性別平等教育日，潘文忠（右一）今天走訪高樹國中，打造尊重多元學習環境。（圖／教育部提供）

記者許敏溶／台北報導

為引導學校深化性別平等教育，建構性別友善校園環境，教育部在去（2022）年將4月20日訂為「性別平等教育日」，今年為「性別平等教育日」元年，教育部長潘文忠今（18日）前往屏東高樹國中，走訪校內性別友善廁所，男廁、女廁標誌各設計為玫瑰、大樹圖樣，代表不論性別，都可像玫瑰一樣溫柔美麗或像大樹一樣強壯被依靠，共同為學生打造更安全的學習環境。

2000年4月20日，屏東縣高樹國中發生葉永鋕事件，這是台灣一宗關於多元性別議題的校園事件，潘文忠指出，該事件促使當時正在研擬兩性平等教育法草案學者體認到，性別平等不僅只於兩性，還應尊重多元性別差異，讓正在研擬中的兩性平等教育法草案，轉型為《性別平等教育法》，並在2004年由總統公布施行。

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而今天潘文忠與屏東縣長周春米、立法委員鍾佳濱，前往屏東高樹國中，走訪校內性別友善廁所，與教學現場老師、屏東縣性別平等教育輔導團，交流教學現場推動性別平等教育相關建議；高樹國中校方人員也介紹，男廁標誌設計為玫瑰圖樣，女廁標誌設計為大樹標誌的意涵是代表不論性別，都可以像玫瑰一樣溫柔美麗，也可以像大樹一樣強壯被依靠。

▲420就是性別平等教育日，潘文忠今天和屏東縣長周春米等人走訪高樹國中。（圖／教育部提供）

另屏東縣性別平等教育輔導團，今天分享性別課程與教學推動成果，輔導團主任輔導員蔡正凡以東港迎王平安祭典為例，分享女家將的出現，是一種文化的轉變；輔導員楊媛涵則以自己在世界各地騎車案例，告訴孩子們性別只是身體的一部分，並不是全部，更不會限制未來發展的想像。

潘文忠則感謝輔導團長久以來努力，並指性平的路還很長，相信透過教育，能孩子們從日常生活中理解性別平等概念。