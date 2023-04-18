▲康軒國中生物課本指「土豆是馬鈴薯」引發熱議。（圖／康軒提供）

記者江采蓁／綜合報導

康軒版國中生物課本中，以「土豆」稱呼馬鈴薯，遭只是中國用語，引發熱議，連教育部長潘文忠都對此事感到驚訝。對此，國民黨立委王鴻薇17日就在臉書指出，教育部重编國語辭典修訂本網頁上的內容，明確指出土豆釋義是茄科「馬鈴薯」、「洋芋」的別名，批評潘文忠身為教育部長，卻睜眼說瞎話，為了迎合意識型態，任意製造文字獄。

王鴻薇指出，康軒版國中生物課本中使用「土豆」稱呼馬鈴薯，潘文忠對於此事相當意外，驚呼「我們的審查不可能通過這個」，然而根據教育部的國家教育研究院，教育部重编國語辭典修訂本網頁上的內容，明確的指出土豆釋義是茄科「馬鈴薯」、「洋芋」的別名，讓她不禁大酸，「請問一下潘文忠部長，教育部重編的國語辭典，要不要馬上下架這個詞條？」

王鴻薇表示，最諷刺的是教育部的國家教育研究院其中一項業務就是辦理中小學教科用書審定，也就是說教育部自己也把土豆稱為馬鈴薯，這標準完全應證了「只許州官放火，不許百姓點燈」。她再提到，而整件事最扯的是，康軒居然按照國家的標準編撰課本，卻要向社會致歉，事實證明康軒只是正常編課本，何罪之有，教育部長跟民進黨政府到底夠了沒？

王鴻薇批評，潘文忠身為堂堂教育部長，卻睜眼說瞎話，為了迎合意識型態，任意製造文字獄，就連國小課本上，都要做自我言論審查，無疑成為學子們最壞示範，也深深傷害了教育界。