球迷全起立看李多慧！「1動作完美複製」超震撼　他虧：聚集元氣彈

▲幾乎每個人都高舉手機狂拍。（圖／翻攝自Facebook／DJ金寶，網友提供）

記者曾筠淇／綜合報導

南韓人氣啦啦隊女神李多慧近期加入「樂天女孩Rakuten Girls」，由於昨（14）日是她首次登場應援，所以球場除了球迷外，也吸引不少粉絲到場一睹風采。而常在臉書分享時事的「DJ金寶」就貼出一張現場照片，驚人畫面引發討論。

「DJ金寶」昨晚在臉書貼出一張照片，直呼「球迷應該很少看到打擊區上沒有人的狀況吧！」從畫面可見，現場幾乎所有人都站著，並高舉手機狂拍，若放大這張照片，還能注意到眾人的手機畫面都是啦啦隊，原來大家的目光全放在女孩們身上。

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驚人照片曝光後，不少網友留言討論道，「這是在聚集元氣彈嗎」、「全都在拍啦啦隊」、「不知道看棒球的有幾個人」、「遠遠看以為是在加油的波浪舞，照片放大看才知道是全部舉手的攝影師」、「球員情何以堪啊」、「終於發現到底什麼是門票密碼」。還有人虧說，「啦啦隊大賽附設棒球比賽」、「今天的重點不是多慧嗎」、「果然球賽的靈魂在啦啦隊啊」。

此外，有網友補充，「中場舞（這張照片的時間），在一壘側跳的」。也有網友幽默直呼，「原來經典賽還沒結束！」DJ金寶也回應「真經典賽」。