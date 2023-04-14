他細看「李多慧顏值普通」只能在啦啦隊生存！網曝1神技：真的頂

記者施怡妏／綜合報導

韓籍啦啦隊女神李多慧即將於今（14）日首度登上全猿主場，有望在台灣秀超性感電臀舞，還未登場就掀起熱議，就有網友好奇問，「李多慧正在哪？」認為李多慧的顏值很普通，如果在韓國組女團出道，關注度一定不會這麼高，貼文掀起網友討論。

原PO在PTT發文「李多慧到底正在哪？」知道李多慧的舞技很強，最迷人的地方就是腰，很會扭，不過對於李多慧的五官，他卻搖頭，「有沒有整我不知道，我只知道那個嘴都快裂到耳朵了」，如果不是出現在啦啦隊，「我相信韓國女團都不會有她的位置，那她到底正在哪？」

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▲李多慧正式加入中職樂天桃猿。（圖／記者黃克翔攝）

貼文一出，網友大讚李多慧的舞技強，「搖起來那個氣質讚的」、「超會搖」、「有的女生不是臉很頂，但是肢體語言很讚」、「腰、屁股、腿」、「臉是還好，但那身材配上搖的技巧，真的很頂」、「其實就白加身材好跳舞強」、「重點在腰」、「主要是靠身材舞技cover來的」、「是沒多正，但是很會扭」。

李多慧接受《東森新媒體ETtoday》專訪，透露從7歲開始跳肚皮舞，曾在學生時期韓國全羅北道的舞蹈比賽中獲得第一名，在鏡頭上總是非常活潑開朗，但她自曝小時候學肚皮舞是因為媽媽認為她個性太膽小，希望她能改變這一點。開始跳舞後，她真的個性大轉變，「原本不太敢跟別人正眼相對，現在可以了，跳舞後改變很多。」

有豐富舞蹈經驗的李多慧，20歲開始看棒球，並且突然愛上起亞虎啦啦隊姊姊們的跳舞魅力，隔年21歲就成為啦啦隊一員，她笑言，「因為從7歲開始到現在都沒有停止跳舞，也學得比別人快一些，只花了兩週就出道。」