歷年清明最高　台南祭祖以功代金高達182萬元

▲台南市環保局力推「以功代金」公益活動，鼓勵民眾將購買紙錢費用轉做公益並累積功德，29座公私立納骨塔設攤宣導下，善款突破182萬元，創下台南市清明期間新高金額。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市環保局清明期間與社福團體力推「以功代金」公益活動，鼓勵民眾將購買紙錢費用轉做公益並累積功德，3月18至4月5日在29座公私立納骨塔設攤宣導達96天次，有2700人次響應，善款突破182萬元，創下台南市推行以功代金以來清明期間新高金額，超商以功代金捐款也達5.9萬元，同樣是歷年新高，成果豐碩。

環保局收到不少民眾反映指出，年節期間到納骨塔祭祖，至社福攤位想要支持以功代金，身上卻無攜帶現金而感到可惜。為順應國人消費趨勢，環保局繼去年輔導9家社福建置線上刷卡管道後，今年清明期間3家社福團體更增加行動支付（LINE-PAY），方便民眾快速參與以功代金，未來將續擴大推動，提供民眾更多元及便利的管道。

市長黃偉哲表示，台南市積極提倡環保祭祀，市府團隊致力推動以功代金、紙錢集中燒、環保禮砲車等配套祭祀政策，以達到保障民眾信仰同時兼顧市民健康之目的，感謝市民朋友及各界的積極配合，打造民俗傳統與環境保護兼容的大台南。

環保局長許仁澤表示，台南市推行「納骨塔紙錢集中燒」政策行之有年，不過今年擴大從清明前兩週開始辦理，統計由3月18日至清明節結束，集中載運量達352噸，是歷年清明的最大量。

環保局提醒，紙錢集中燒是過渡時期的權宜作法，最終目標還是希望能達到誠心祭拜，零污染產生，希望市民朋友能循序漸進力行紙錢減量，或響應以功代金累積福報做功德、保護環境造福後世子孫。