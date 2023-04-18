民調將出爐仍與費鴻泰口水戰　徐巧芯：前輩要有風度

▲台北市議員鍾沛君登記參選，動員多位青壯議員陪同。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

台北市第7選區（松山信義）立委的初選民調結果將出爐，但對手、立委費鴻泰仍在批評，國民黨議員徐巧芯受訪說，前輩要有風度、不要亂發脾氣，要君子之爭，已經在進行民調了，還把4月1日的文宣拿出來潑髒水，是急了還是發生什麼事情？「我心裡也是非常納悶」。

國民黨立委黨內初選第二階段登記作業開跑，議員徐巧芯、張斯綱、游淑慧、李伯毅等，同屬國民黨北市議會「2018班」的議員，18日上午陪同鍾沛君登記，展現青壯世代團結氣勢。

針對民進黨議員、立委參選人許淑華稱藍綠民調做太多導致民眾疲乏，樣本數不夠，徐巧芯說，還是有很多徐巧芯的鐵粉在家裡守電話，甚至聽到很多人說一定要在家裡回答「唯一支持徐巧芯」，這是很重要的力量，相信她跟她的選民會繼續撐下去。

徐巧芯說，今天她的聲音跟前幾天不一樣，因為連續不斷喊話，非常拚。她說，今天來支持鍾沛君，「2018班」非常團結，國民黨年輕世代在今年初選是完全團結在一起，互相拉抬、互相幫忙，沒有任何計較、算計，而且都是良性競爭，「不管是沛君或強哥，基本上2018梯次可以看到斯綱、淑慧、柏毅也在，大家是完全團結在一起」。

徐巧芯表示，這就是國民黨的改革的精神、世代傳承的力量，已經在民間發酵，「我相信這股力量是股浪潮，席捲國民黨之外還會席捲整個2024大選」。

「所以當民進黨想推出很多新面孔，想把民進黨打成新、國民黨打成舊，抱歉，你們可能沒辦法如意。」徐巧芯說，因為有這麼多人前仆後繼，她、游淑慧、張斯綱、鍾沛君、李柏毅都要一起跟國民黨作戰，讓大家知道，國民黨不是沒有年輕人、國民黨並不老舊、國民黨可以世代傳承、國民黨可以創新。

至於初選對手、立委費鴻泰批評文宣是意圖使人不當選？徐巧芯強調，絕對沒有，那是一個非常正面的文宣，上面寫的是「松信相互合作、並肩作戰、戰力加倍」，是一個很正面的文宣。

「我也期待大家在選舉之間，前輩要有風度、不要亂發脾氣，要君子之爭。」徐巧芯表示，已經在進行民調，費委員把4月1日的文宣拿出來潑髒水、亂發脾氣的批判，讓大家覺得他是不是急了還是發生什麼事情，「我心裡也是非常納悶」。

徐巧芯強調，希望松信共好、世代共融的概念，在文宣傳達出來，沒有意圖使人不當選，「否則難道我今天的參選是意圖使費鴻泰不當選嗎？沛君參選是意圖使羅智強不當選嗎？羅智強參選是意圖使沛君不當選嗎？這都是不成理」。

最後，徐巧芯說，拜託大家，在民調最後一天，請大家冷靜下來，好好用民主風度，「要像2018班淑慧、斯綱、沛君、柏毅、我，團結一致砲口對外，2024才有贏的機會」。