郵局臨櫃領6000首日　關山警全面加強轄內巡守及防詐宣導

▲關山警察分局全面加強轄內郵局巡守及防詐宣導。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

17日為「全民共享-普發現金」開放郵局臨櫃領取6,000元現金首日，台東縣警察局關山分局為維護交通及領取秩序，特編排關山、鹿野、池上、延平、海端及瑞源等鄉(鎮)村郵局簽巡、防搶、防竊及防詐宣導等勤務，員警於郵局大門口及營業廳內，一再提醒民眾「財不露白」，要收好注意隨身財物，以免成為竊賊及扒手覬覦的目標。另外也派出「識詐交安宣導團」，舉牌並發送宣導單。

關山警察分局表示，行政院普發現金6,000元，數位部不會透過簡訊通知民眾領錢，更不會以電話要求到ATM或網銀操作轉帳，相關申領網站的網址首段一定是gov.tw結尾，民眾千萬不要上當受騙！若有疑義請撥打110或是165反詐騙電話，以確保自身財產安全。

另外提醒民眾，第一個禮拜實施身分證尾數分流，如果身分證、統一居留證號尾數是單號的：1、3、5、7、9，週一、三、五可以請領。週二、四、六為的話，是身分證尾數雙數號（2、4、6、8、0），提醒民眾出門前務必查詢郵局營業時間，還有當天是領尾數單號或雙號，避免白跑一趟。數發部也提醒，除了尾數分流外，前往郵局領現記得要攜帶健保卡，或是身分證明文件「正本」。另外如果要代領，請攜代領取對象（未滿13歲者）的健保卡正本，以及受託人的身分證明文件正本。