太麻里地區農會興建物流包裝場　劉櫂豪協助爭取3千萬補助

▲劉櫂豪協助爭取3000萬補助太麻里地區農會興建農產品物流包裝場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為促進農民收益，調節產銷，提升農產品品質，立委劉櫂豪協助台東縣太麻里地區農會爭取農委會補助3000萬元辦理「太麻里農會農產品物流包裝場新建計畫」，規劃於農會旁基地興建地上2層農產品包裝物流倉儲設施，總樓地板面積2973.02平方公尺，預計工程12個月，完工後能協助太麻里、金峰、大武、達仁等鄉農產品採收後分級、預冷及保鮮，並調節供需。

劉櫂豪說明，太麻里地區農會所轄太麻里、金峰、大武、達仁鄉主要產出眾多農特產品，包含番荔枝、枇杷、鳳梨釋迦、荔枝、芒果、薑、金針、洛神、紅藜、樹豆及小米等，因農產品採收後容易失水，不易保存，造成賣相品質不佳，因此太麻里地區農會規劃於目前農會旁空地興建物流包裝冷鏈倉儲設施，以提升市場競爭力，增加農民收益。

劉櫂豪指出，農委會為了提升農產品品質與市場競爭力，以及調節產銷問題，積極協助各地農會規劃冷鏈物流中心，太麻里地區農會自民國64年成立以來，協助該地區農業推動，結合當地既有豐富觀光資源，轉型為休閒農業發展園區，打響南迴地區農特產品知名度。太麻里地區農會為配合中央政策以及協助提升農民農產競爭力，特擬定農產品物流包裝場新建計畫向農委會申請補助，總經費3750萬元，劉櫂豪協助爭取農委會補助3000萬元，盼能完工後能有效提升農產品品質，調節產銷，穩定農產價格，促進農業發展。