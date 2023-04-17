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台東縣徵求「首惜廚師」　惜食食譜暨教案徵選比賽

▲台東縣環境保護局首度舉辦「首惜廚師」競賽。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東縣環境保護局首度舉辦「首惜廚師」競賽。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣致力於推動綠色飲食和慢食文化，為鼓勵一般民眾加入惜食行列，台東縣環境保護局首度舉辦「首惜廚師」競賽，即日起至6月15日中午12時受理報名，競賽分為「惜食料理食譜組」及「惜食教案組」，歡迎民眾踴躍報名參賽，更多報名資訊與簡章請上活動官方網站(https://reurl.cc/jla5xn)查詢。

環保局說明，台東「首惜主廚」徵選活動為首屆舉辦，凡設籍台東的民眾或就讀於台東學校的學生皆可參與，比賽分為「食譜組」及「教案組」，食譜組需以「吃全食（零廚餘）、吃格外、食當季、吃在地」等概念設計惜食食譜；教案組則從10項惜食行動「主動說、可以選、可打包、吃格外、吃全食、吃在地、惜食材、愛地球、愛分享、愛推廣」選擇學習目標的主題，進行惜食教案的規劃。

將從參賽者中，擇優選出獲獎者，特優可獲得1萬元、優等可獲3千元，甲等可獲1千元，參加者則頒發2百元以茲鼓勵。此外，獲得特優的參賽者還可晉級全國競賽舞台，與其他縣市選手一拚高下，爭取更高的榮耀與獎金，歡迎有興趣的縣民踴躍參與，將不完美的食材互相搭配做出色香味俱全的佳餚，展現吃全食、吃格外、食當季、吃在地等環境永續理念。

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