星宇航空4／26首航洛杉磯　攜手7-11推聯名「美」食加碼抽機票

▲插旗北美首個航點為星宇航空一大里程碑，攜手7-ELEVEN提前推聯名美食。（圖／星宇航空）

記者李姿慧／台北報導

星宇航空插旗北美，4月26日將首航洛杉磯航線，為慶祝開航，明(19日)起攜手7-ELEVEN推出11項美式系列「美」食，包括美式肉丸BBQ紅醬焗烤餐、經典波士頓派等，民眾購買還可抽星宇航空洛杉磯經濟艙來回機票。

星宇航空將於4月26日飛航洛杉磯航線，以全新Airbus廣體客機A350執飛，開航初期一周5班，並將於6月份起每日飛航。星宇航空表示，插旗北美首個航點為星宇航空一大里程碑，為慶祝開航，明天起攜手7-ELEVEN提前推出驚艷全場的聯名美食，為洛杉磯之旅暖身。

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星宇航空表示，此次以「美國」為主題，推出高達11款重磅美食，其中「美式紅醬BBQ肉丸餐」以完熟番茄與芳香食材熬醬，搭配美式煙燻醬及牛肩背肉丸；「美式爆汁熱狗堡」以美國經典調味。甜點則推出不敗美式風味「經典布朗尼」及「經典波士頓派」。

▲星宇航空攜手7-ELEVEN推出聯名美食，加碼抽洛杉磯來回機票。（圖／星宇航空）

系列飲品則推出「TREE TOP 加州甜心雙桃果茶」、「TREE TOP 檸檬冰茶」。零食則再推出各式美式口味，包括「波的多洋芋片紐約火烤漢堡風味」。

「奇米星」也推出「雙重起司」風味，濃郁起司搭配100％台灣好米製成代表「星宇航空」的星星餅乾。另還有「蜂蜜鬆餅餅乾」、「凍乾冷翠咖啡迷你杯」、「抹茶拿鐵」等。