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星宇「台北－新加坡」6／1起由A350執飛　洛杉磯航班增班每日飛航

▲星宇航空台北-新加坡航線6月1日起將全面由A350執飛，即日正式開放訂位。（圖／星宇航空）

▲星宇航空台北-新加坡航線6月1日起將全面由A350執飛，即日正式開放訂位。（圖／星宇航空）

記者李宜秦／台北報導

星宇航空台北-新加坡航線6月1日起將全面由A350執飛，即日正式開放訂位，旅客將可體驗頭等艙、商務艙及豪華經濟艙服務。台北-洛杉磯航線訂於4月26日開航，並規劃於6月份起增班為每日飛航。

星宇航空新加坡航線載客率穩定，其中商務旅客佔比高，為擴大整體運能及提升服務品質，特別調整新加坡航線機型，更完整提供A350機型四艙等服務，可使往返台北及新加坡的旅客有更多樣化的選擇。

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星宇航空A350共有頭等艙4席、26席商務艙、36席豪華經濟艙及240席經濟艙座位。星宇航空為了讓頭等艙旅客感受賓至如歸的服務，特別設立「頭等艙專屬客服」，完成購票的旅客，將由專屬客服人員親自致電了解搭機需求。商務艙備有24吋4K大螢幕，且有全平躺電動座椅，座椅同時配備零重力（Zero G）模式及氣壓按摩。

▲星宇航空台北-新加坡航線6月1日起將全面由A350執飛，即日正式開放訂位。（圖／星宇航空）

▲星宇航空為了讓頭等艙旅客感受賓至如歸的服務，特別設立「頭等艙專屬客服」。（圖／星宇航空）

台北-新加坡航線也新增豪華經濟艙，豪華經濟艙備有4K 15.6吋螢幕，前後椅距高達40吋，同時配置人體工學腳踏板，可大幅提升腿部伸展舒適度。椅背不僅設有杯架，還提供複合式插座，並同時支援藍芽無線音源傳輸，可使旅客以個人藍芽無線耳機連線。此外，豪華經濟艙也備有六向可調節式皮革頭枕，兩側除了可輕鬆內折，也可輕易調節上下範圍，提供旅客更宜人的飛行體驗。

星宇航空為新加坡航線主餐準備了專屬菜色，頭等艙提供新加坡風味辣椒軟殼蟹、海南雞飯及蔬食料理，而網路預選餐點則可享受胡同達拉斯Prime牛小排。商務艙餐點提供米其林一星Longtail 亞洲當代料理及新加坡美食套餐，包括海南雞、肉骨茶及雞肉沙嗲，甜點部分更是選用南洋特色甜點，為機艙增添幾分甜意。豪華經濟艙餐點則提供與胡同攜手打造的豪華版醬燒豬五花及醬燒牛五花套餐。

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