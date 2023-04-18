▲侯友宜與朱立倫上周三共同出席國民黨中常會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／新北報導

相較民進黨已在上周三確定2024總統候選人為主席賴清德，國民黨人選仍是未定之天，且產生「郭侯相爭」局面讓藍營基層相當焦慮；對此，國民黨籍立委楊瓊瓔表示，人選未決造成藍營被大量攻擊分化，演變成泛藍內耗，因此建議應讓新北市長侯友宜擔任總統候選人、鴻海創辦人郭台銘領軍國會，用「雙箭頭」分進合擊，才能共同奮進。

楊瓊瓔指出，國民黨如今尚未確定總統大選的人選，但在過程中已被攻擊分化，更以諺語「乞丐相爭巷子頭」為比喻，直言國民黨在野多年，即使泛藍整合都未必能贏，如今卻自陷泥淖、困在內爭，不斷被分化及內耗。

楊瓊瓔進一步表示，目前檯面上的侯友宜、郭台銘都是有強大戰力的人選，若以更高更寬的角度來思考，侯友宜的優勢是民調支持度、親民度高、以及長期執政的優勢，適合參選總統；而郭台銘有科技專才、國際企業的人脈和資歷，擔任國會領袖將可以推動台灣的外交。

楊瓊瓔也強調，國民黨必須一舉拿回行政、國會的主導權，否則就算選上，也會陷入跛腳困局，因此推動侯、郭成為「雙箭頭」，分進合擊贏得整體選戰，是泛藍整合的新角度，也值得大家思考。