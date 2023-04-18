快訊／訪星避500萬搓湯圓風頭？　侯友宜自清：非逃避「某件事」

記者鄭佩玟／新北報導

新北市長侯友宜昨宣布19日將出訪新加坡，不過他日前才被媒體人羅友志爆出「搓圓仔湯」風波，因此綠營議員譏諷，此時出訪是要「避風頭」。侯友宜今（18）日澄清，出訪是早就定案的行程，不是議員說的臨時起意逃避「某件事」。侯並高聲強調，一生從事公職40幾年來，清清白白、坦坦蕩蕩，不畏任何抹黑。

▲侯友宜出席公托倍增後持續設置不停歇-新北市第121家新莊四維公共托育中心開幕。（圖／記者許靖騏攝）

侯友宜日前遭羅友志爆料，2014年擔任新北副市長期間，試圖以5百萬元「搓圓仔湯」，逼羅退出黨內議員初選。民進黨議員陳乃瑜對此表示，一般人一旦人格遭質疑，信用遭抹黑，會立刻反駁自清，但侯友宜躲了快2天，才回應一句「台灣雖然保障言論自由，但仍是民主法治國家」，沒有完全否認，爭議都沒釐清，現在買機票要出訪新加坡「避風頭」，請問要躲到何時？

侯友宜今早出席新莊四維公共托育中心開幕典禮，會後接受媒體聯訪被問到此事。侯友宜首先表示，在規劃一個國際外交絕對不是只有一天，必須經過很長一段時間的規劃，訪問新加坡是一個早定案的行程，行程中也一定會給大家做完整報告，所以不是議員說的臨時起意就想去新加坡，就想去逃避「某件事」。

侯友宜接著高聲強調，他要特別跟大家報告，「我這一生從事公職40幾年來，清清白白、坦坦蕩蕩，不畏任何抹黑！這是我非常執著、我的個性！」