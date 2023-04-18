仙草店被評1星「老闆3字經回擊」　眾人力挺：不罵白不罵！真相曝

▲網友轉貼評論處互動。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

記者曾筠淇／綜合報導

用餐後，不管對餐點或服務態度有任何想法，大多可以上「Google評論」給星星和留評論。近日就有人在某家仙草店的評論處給1星，直言老闆態度差，還會罵三字經，結果隨即被業主反嗆「X你X」。而雙方回應，也讓大票網友笑翻直呼，「老闆超氣」、「看了一直笑」。

有網友在臉書社團「爆廢公社二館」上，轉貼台中某仙草店的Google評論內容，並直呼「突然很想來杯嫩仙草！」從截圖可見，「博士2.0」在嫩仙草店的評論處寫下「X麵堂的老闆態度很差，而且會罵客人三字經，請大家不要去吃X麵堂」。

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由於嫩仙草店被迫「背鍋」，所以老闆也不留情面回應，「那你可以去X麵堂那邊留一星嗎？X你X」。

老闆嗆辣回應曝光後，也讓不少網友笑翻表示，「我吃過！這個粉專留言也很好笑，到處都看得到，老闆網路上重拳出擊，現實親切有禮」、「為什麼看到老闆的留言整個大爆笑啦」、「最後3個字充分表達憤怒」、「好想去朝聖」、「這樣回好勇」、「都被一星了，不罵白不罵」。

▲評論者應與店家認識。（圖／翻攝自Facebook）

也有網友透露「人家跟老闆認識，不要一直出征！」而從該店粉專可見，雙方確實不時會標記互動，老闆也有發文貼出該張截圖，表示「2.0最後跟我說的話，請大家再去4.0找博士吧！」並標記「博士」的粉專。

此外，實際查看該店Google評論頁面，並將排列依據設定為「最新」，會發現有不少網友給5星並評論道，「朝聖老闆的真性情」、「老闆罵人罵得很有味道」、「幫老闆補血，可以罵我嗎？老闆」。若排列依據設定為「最低」則可見，其中部分留言其實也與該店無關，但老闆仍會不時與客人互動。

▼老闆幽默回應。（圖／翻攝自Google評論）