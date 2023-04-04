太眼熟！吃日料「深綠色手捲」上桌她縮了　媽媽們秒懂笑歪

▲原PO帶女兒去吃日式料理慶生。（圖／翻攝自●【爆廢公社二館】●）

網搜小組／鄺郁庭報導

「還好我手快搶了鮮蝦蘆筍，這個老公吃，不然我真的要有很大的勇氣才能咬下去。」一位女網友表示，女兒生日，一家人去吃日式料理慶祝，結果在上蟹膏手捲時，瞬間哭笑不得，「看起來怪怪的。」照片一出，其他人秒懂笑噴，「好像我兒子大出來的」、「有孩子的都懂。」

原PO在「●【爆廢公社二館】●」貼出照片，文中表示，「女兒生日去吃日式料理，來了一道蟹膏手捲，看起來怪怪的」，並說她趕緊先搶了鮮蝦蘆筍手捲，蟹膏的則給老公吃，「不然我真的要有很大的勇氣才能咬下去。」只見店家在手捲裡塞了苜蓿芽，上面再鋪上滿滿的蟹膏，並插了兩根蘆筍裝飾。

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可乍看之下，蟹膏的顏色實在太容易使人想歪，尤其看上去又是「一整坨」，就有網友秒歪樓，「嬰兒便便捲」、「我女兒昨天也是這樣一包」、「還發芽了，看來這坨很營養」、「老婆：腦公，這個shit膏給你吃，我吃飽了」、「為什麼旁邊要用看起來沒消化的苜蓿芽做裝飾呢」、「還好是蘆筍不是金針菇。」

不過，有老饕則忍不住比讚，認為店家給得超大方，「去吃日料常點，不用在乎外表，很鮮的味道」、「不要看他那樣，一口咬下海味十足」、「其實看起來很噁心，但喜歡蟹膏的人會覺得超好吃的，香氣四溢！就跟海膽一樣」、「我喜歡吃蟹膏，所以我看到只覺得店家給好多啊」、「好大坨！感覺CP值頗高！」