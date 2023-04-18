台灣軍購400枚陸基魚叉飛彈　抵禦中國入侵

▲台灣採購陸基魚叉飛彈 。（圖／翻攝自維基百科）

記者張靖榕／綜合外電報導

台灣為抵禦中國入侵，將向美國採購多達400枚陸基魚叉飛彈（Harpoon），這項軍售案美國國會已於2020年完成批准。

彭博（Bloomberg News）報導，台灣先前已購買波音公司製造的艦載版魚叉飛彈，美台商會（UTBC）會長錢伯斯（Rupert Hammond-Chambers）表示，現在美國海軍航空系統司令部代表台灣向波音公司簽訂一項新合約，標誌台灣首次採購機動陸基版魚叉飛彈。另外3名熟悉該項合約的人士證實，該項合約是為台灣所簽署。

我國總統蔡英文出訪「過境」加州與美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）會見後，中國再度以武力恫嚇台灣，展開為期3天的環台軍演。麥卡錫與其他和蔡英文會面的議員都在會後表示，希望加快武器交付台灣的速度，美國國防部7日宣布該項與波音17億美元的合約，儘管當中未提及台灣，但宣布時機引人注目。

美國陸軍中校、國防部發言人梅因爾斯（Martin Meiners）受訪時，拒絕回應台灣是否是這次陸基魚叉飛彈的買家，但表示「我們會繼續與相關產業合作，及時為台灣提供防禦武器。」

包括共和黨籍眾議員、眾院外交委員會主席麥考爾（Michael McCaul）在內多名眾議員都表示，美國應在部分武器交付時程上加快交付給台灣，除了魚叉飛彈外，預計加快交付予台的還有F-16 Block 70戰鬥機、MK-48魚雷、刺針飛彈以及「M109A6」帕拉丁型（Paladin）自走砲。

眾議院軍事委員會可能會於今（17日）針對印太問題的會議上，討論包括魚叉飛彈在內，拖欠已久的軍武交付時程。