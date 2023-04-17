他拍「女友瘋罵麵難吃」影片爆紅　全場一聽反力挺女方：真心勸分

記者趙蔡州／綜合報導

大陸微博近日一個關鍵詞「女生因為吃麵崩潰」衝上熱搜，內容是一名女子向小吃麵反應麵難吃，結果男友聽了嫌丟臉直接走人，兩人回到車上後開始大吵，她在車內罵到情緒崩潰，男友卻認為她不該為了「小事」生氣。許多網友看了影片後，紛紛稱讚女子的邏輯好，也驚訝男友竟然不懂女方生氣的原因。

影片可以看見，男友一邊舉著手機一邊錄影，一邊指責女友不應該罵店家，女友聽了立刻指著男友的臉激動說，「首先，店家做的不好吃，我有權利跟他講不好吃，我不是脾氣不好，我只是跟他講，老闆你做的不好吃，你讓我等30分鐘沒問題，但是你做的面很不好吃」。

男友卻認為，根本不用為一碗15元人民幣（約新台幣66元）的麵，跟店家吵架「我們下次永遠不去就好了」。女友聽了情緒更加激動，直言自己生氣的原因，不是麵貴、也不是等了30分鐘、更不是麵有餿味很難吃，而是她自覺行為沒有錯，她有權利告訴老闆麵不好吃，而男友卻覺得她的行為丟臉，甚至直接走人。

▲女子崩潰說，她生氣的原因是，她自認行為沒有錯，男友卻覺得她的行為很丟臉。（圖／翻攝自微博）

影片一出立刻引起網友熱議，甚至一度衝上微博熱搜冠軍，許多人仍驚訝男友的竟不懂女方生氣的原因，有人說，「我陌生人都知道她的點，男朋友怎麼死活不懂呢」、「都這樣了，對方捧著手機拍影片」、「女孩生氣從來就不是因為麵，是男生的態度」、「直接走人太過分了吧」。

也有許多人勸2人分手，「三觀不合真的不能再一起」、「分手吧趁早，你們三觀不合」、「跟這男人分手吧，他不心疼你、不懂你、不照顧你情緒，覺得自己比你厲害就冷靜指責你」、「我真心實意勸分」。也有人覺得，女方邏輯超強，儘管在憤怒中，也能清楚表達意思。