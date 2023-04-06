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高雄前副市長陳啟昱被爆豪宅違法！晚間道歉了：即日起退出民進黨

▲▼陳琬惠指陳啟昱該蓋千坪豪宅未登記。（圖／陳琬惠辦公室提供）

▲陳啟昱豪宅遭到違法。（圖／陳琬惠辦公室提供）

文／中央社

民進黨前中執委、台鹽前董事長陳啟昱在高雄旗山的豪宅遭爆違法，高市府農業局勘察發現違法事實，將裁罰；陳啟昱晚間發出聲明致歉，並表示即日起退出民進黨，不再參與政治事務。

台灣民眾黨立委陳琬惠今天爆料指出，陳啟昱在旗山的豪宅不僅建在農牧用地，且經查詢，沒有一般建物或農舍登記資料，質疑是違法豪宅，點名高雄市長陳其邁調查。

陳其邁上午在市政會議前接受媒體聯訪時表示，任何人都一樣，假如有違規使用，都會依法處理，已請農業局處理此事。

▼陳啟昱旗山豪宅遭爆違法。（圖／陳琬惠辦公室提供）

▲▼陳琬惠指陳啟昱該蓋千坪豪宅未登記。（圖／陳琬惠辦公室提供）

高雄市政府農業局在下午5時左右發布訊息指出，旗山區旗甲段662、663地號2筆土地上存在，經過初步勘察，現況農地上存在臨時性的貨櫃屋，未取得農業設施容許，農業局將依規定查處並請權管單位裁罰，同時請農地所有人改善。

農業局指出，根據農業發展條例第8-1條規定，在農業用地上興建有固定基礎之農業設施，必須先取得農業設施容許使用，然後再依法申請建築執照。

陳啟昱晚間8時左右，透過民進黨高雄市黨部發布聲明表示，針對違章農舍爭議，他深感抱歉，一切依照高雄市政府相關規定辦理；他也說，自己即日起退出民進黨，並不再參與任何政治相關事務。

民進黨高雄市黨部主委許智善告訴中央社記者，尊重陳啟昱的決定，退黨可遞交退黨申明書，後續會依照程序處理。

 

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