見停車格矗立「1物」　他驚矛盾大對決！全場看傻：根本陷阱題

▲消防栓旁邊是停車格。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

記者朱祖儀／綜合報導

好不容易找到停車位，但這個位子你敢停嗎？近日一名網友發現，有一處機車停車格中間，竟然設立了一個地上式消防栓，讓他看了很驚訝，因為按照法規，消防栓附近不得停車，因此不禁直呼「這會不會太矛盾了！」文章曝光後隨即掀起熱議。

原PO在臉書「爆料公社」發文表示，最近行經一處機車停車格，發現竟有一個地上式消防栓矗立在中間，讓他不禁直呼「這會不會太矛盾了？」他也說如果是新設立的消防栓，那附近的停車格應該要塗銷，反之附近就不應該畫停車格，「不知道有什麼毛病！」

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從照片中看到，該消防栓就設立在停車格中間，看起來已經有些生鏽、掉漆，並不像是新設立的，且地上白線也有刻意避開的樣子。可是要留意的是，依據「道路交通安全規則」規定，消防栓、消防車出入口5公尺內不得臨時停車，違者可處新台幣600-1200元罰緩。

照片曝光後讓不少人都看傻，表示「這根本是陷阱題，到底可不可以停啦」、「消防栓附近應該是不能停車的吧？可是又畫了停車格，真的好矛盾」、「停在這種停車格裡面，到底會不會被開單啊？」「有問題的是明知道這裡有消防栓，還把停車格規劃在這的人」、「消防栓比停車格早，消防栓旁幾公尺內不是都不能停嗎」。