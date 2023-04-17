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都審改革！精進都市開發簡化審查流程　吸引產業投資基隆共好

▲都審改革！精進都市開發審查流程 吸引產業投資基隆共好。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆相關開發審查時程冗長等問題，市府已啟動本市建築基地開發興革制度。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市都市設計審議程序較為繁瑣，為縮短及簡化審查流程，市府發言人林麗蟬和秘書長方定安、都發處長謝孝昆，今（17日）召開「都審改革・精進都市開發審查流程」記者會，希望簡化相關執照審查時程，提升審議品質，優化基隆生活環境與就業力，吸引產業投資基隆一起共好。

發言人林麗蟬表示，為提升基隆城市競爭力，創造更多城市亮點，改善環境品質，市長謝國樑一上任就積極盤點，規劃全市具發展潛力公有土地，責成都市發展處，針對基隆市目前建築基地開發審查機制進行檢討，提出革新作為，期能減少相關執照審查時程，吸引產業投資基隆，創造更多就業機會。

秘書長方定安指出，謝國樑市長非常重視外界反應，基隆目前相關開發審查時程冗長等問題，故市府已啟動本市建築基地開發興革制度，提出5大精進作為，其中成立3項平台（資訊透明平台、法規交流平台、協調整合平台）與加速及簡化2審查（簡化都審流程、加速建照審查），目標係為縮短及簡化審查流程、提高行政效能與品質，預期將可減少投資人時間成本及風險、並為基隆發展帶來綜效，包含吸引產業投資增加就業機會、加速都市再生改善環境品質、提高城市整體形象及競爭力。

▲都審改革！精進都市開發審查流程 吸引產業投資基隆共好。（圖／記者郭世賢翻攝）

方定安表示，就基隆現況條件分析，因山坡地比例過高，造成建造執照審查時，同時需辦理多項專業技術審查，惟目前基隆多項專業技術審查流程資訊較不透明、都市設計審議程序亦過為繁瑣，各項專業審查之意見常有相互競合的困擾，且缺乏解決問題的協調整合平台，造成相關審查過程曠日費時，無論是公共建設、私人建案及都市更新等案件，推動不易且成效不彰。

方定安更補充，這是都審改革首部曲，希望讓都市更新計畫的研擬，更符合基隆整體發展趨勢，找出在地都市開發機制，舉凡像基捷沿線場站周邊TOD開發搭配容積移轉，讓地方獲得開發的回饋。政府透過容積獎勵，藉由開發同時，取得並提供公益設施，這是基隆未來要走的路。

方定安提及，在捷運綜合規畫完成之後，未來在五堵、六堵等地區，各有產業園區沿著場站周邊開發。此外，新市政大樓案，規劃透過開發機制在新建同時，公私協力建設基隆。

▲都審改革！精進都市開發審查流程 吸引產業投資基隆共好。（圖／記者郭世賢翻攝）

都發處長謝孝昆說，此次精進作為的亮點，以都市設計審議簡化為例，將調降需提送委員會審議之建築基地規模，並將原有幹事會加入部分都審委員改成專案小組，未來建築基地規模較小的案件，由原2級審改為1級審，估計70%案件將由專案小組審決，無需逐案提送委員會，預計可縮減至少8個月的審議時間。

謝孝昆提到，其餘精進作為包含未來將透過資訊透明平台（採單一窗口收件登記，平行分會各項審查，並建置網路資訊查詢系統）、成立法規交流平台（由相關專業公代表及本府業務單位組成，以解決法規認定爭議，討論研修建管法令作成通案性原則彙編）、成立開發協調平台（各項審查如有互相牴觸，由都發處召集各審查單位，整合各單位意見及困難問題）、建照加速審查（召開技術審查會議），以制度化及透明化方式，提升各項專業審查之效率，將可顯著縮短建築各項執照審查時間。

謝孝昆最後補充，市府對於新制度已進行相關作業程序，市府將持續與專家學者、公會研商各項審查機制，朝滾動式檢討方向進行，使各項審查機制趨向完備。

媒體關心相關法制程序是否完備，謝孝昆提及，都發處目前盤點要修正的部分，包括面積規模等都審作業規定，草案已出爐刻正進行相關程序，因為是屬於作業要點，只要市府市務會議通過，即可儘速執行。

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