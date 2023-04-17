盜個資A走「普發6千」　女羈押禁見男10萬交保

記者郭世賢、唐詠絮／基隆-彰化連線報導

基隆1名28歲年輕人日前到ATM要領錢時顯示「無法領取」，才知道款項早已被人登記到不明帳戶，立即報警，經檢警追查，是彰化有詐欺前科姚女(40歲)夥同友人王男(30歲)，用遊戲點數詐騙個資，登記盜領，檢方偵訊後依涉違反刑法詐欺取財、個人資料保護法及違反洗錢防制法等罪嫌，對姚嫌聲請羈押禁見獲准，王嫌則以10萬元諭知交保候傳。

▲基隆男政府普發的6千元被領走，檢警逮回2嫌。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

▲基隆男政府普發的6千元被領走，驚覺個資遭盜用報警處理。

基隆警方表示，一名28歲顏姓男子10日到超商ATM領取政府普發6千元時，ATM卻顯示「無法領取」，他撥打1988普發現金客服專線，這才知道款項早已被不明人士登記到不明銀行帳戶了，驚覺個資可能被冒用登記，趕緊報警求助。

警方受理報案後，隨即調閱相關帳戶資料，並報請彰化地檢署陳鼎文檢察官指揮基隆市警局第三分局、基隆市刑大、彰化縣警局等單位成立專案小組。

檢警查出涉案犯嫌身分後，持搜索票及拘票於彰化將涉案的姚女、王男查緝到案，查扣犯案用手機等證物，依涉嫌詐欺、洗錢防制法及個人資料保護法等罪嫌移送彰化地檢署偵辦，並持續追查有無其他民眾被害。

彰化檢方訊問後，認姚姓、王姓被告等人均涉嫌違反刑法詐欺取財、個人資料保護法及違反洗錢防制法等罪嫌，犯罪嫌疑重大，姚姓被告於14日向法院聲請羈押禁見獲准，王姓被告則諭知交保10萬元。

檢察長洪家原特別呼籲，個人資料攸關個人權益甚鉅，請民眾妥善保護個資，以免落入不法份子之手，致生權益損失，檢警亦將全力以赴，守護民眾財產安全。