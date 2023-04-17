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對撞影片曝！服務處主任遭酒駕女撞成昏迷　北市議員停止競選活動

記者郭世賢、黃資真／基隆報導

基隆市中山區西定路16日中午12時43分發生車禍，35歲黃姓女子酒駕上路，逆向闖入對向車道，撞上2輛機車，除了黃女腦出血昏迷外，無辜被撞的39歲張姓男騎士也插管昏迷。據了解，張男是國民黨台北市議員陳重文的服務處主任張育彬，陳重文哀痛表示，將全面暫停所有立委初選拜票活動。

▲▼ 基隆市中山區西定路16日中午12時43分發生車禍。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲台北市議員陳重文服務處主任遭酒駕女子撞成重傷昏迷。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

根據路口監視器畫面，當時黃女逆向行駛，見到對向機車卻完全未煞車，遇對方機車猛力相撞，雙雙倒地，另有一輛車閃避不及，同樣打滑倒地。

▲▼ 基隆市中山區西定路16日中午12時43分發生車禍。（圖／記者郭世賢翻攝）

其中，肇事黃女腦出血、無意識，張男同樣無意識昏迷、四肢有外傷，插管急救中，女乘客則是意識清楚，四肢有外傷，而黃女經抽血酒測後為0.84毫克，後續將調閱周遭監視器，釐清肇事經過，待黃女清醒後將依公共危險罪移送。

不過，重傷昏迷的張男正是台北市議員陳重文的服務處主任張育彬，陳重文受訪指出，張育彬在服務處任職約1年，是個態度很認真的年輕人，目前他從長庚醫院轉往北榮急診，仍昏迷不醒，希望大家一起集氣，盼望他能夠早日清醒，並宣布暫停所有立委初選拜票活動；同時他也強力呼籲，政府單位可以針對酒駕重新立法，增加刑度，防止憾事發生。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

▲▼ ▲▼ 基隆市中山區西定路16日中午12時43分發生車禍，傷者為陳重文服務處主任。（圖／翻攝自陳重文臉書）

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