為何今年要祭新「限溫令」？　美女議員揪其中貓膩

▲國民黨台北市議員柳采葳。（圖／翻攝自柳采葳臉書）

記者江采蓁／綜合報導

今年夏天經濟部修改規定祭出「限溫23度」，首波將在全台連鎖餐飲、觀光飯店等1300個據點試辦到明年底，最快後年正式納管。對此，國民黨台北市議員柳采葳17日就在臉書提出質疑，經濟部過去10年都不覺得有什麼問題，突然在核一廠、核二廠陸續退役後，決定納管餐旅業者冷氣溫度，「這不是擺明預防今年夏天可能發生的大缺電嗎？」

柳采葳指出，經濟部過去曾以《指定能源用戶節能規定》，要求20類營業場所「室內冷氣溫度限值26度」，但當時允許業者在用餐時段視需求自由調整溫度，沒有明訂罰則，現在經濟部突然決定納管，未來餐飲、旅館、百貨美食街等場所用餐時段，將限制最低溫23度，業者低於此溫度經勸導不改者，將付出2萬到10萬元罰緩。

對此，柳采葳就提出質疑，經濟部過去10年都不覺得這項規定有什麼問題，突然在核一廠、核二廠陸續退役後決定納管餐旅業者冷氣溫度，違者就罰，這不是擺明預防今年夏天可能發生的大缺電嗎？

「為什麼民眾、業主要成為錯誤政策的犧牲？」柳采葳批評，總統蔡英文可能都在官邸吃牛排，沒有到美食街吃過東西，畢竟能說出一碗蚵仔麵線只要20元的政府，要他們苦民所苦真的太為難了。她表示，百貨公司美食街若設在地下室，室內對流本來就不如其他樓層，加上用餐時間人流變化大，且烹煮食物讓室內更加炎熱，冷氣設定跟實際室溫落差難以控制，限溫23度等同刁難業者，她大嘆，以後我們就會看到大家中午在地下美食街擦汗吃麵，每個人都狼狽不堪。