兒子錄影逼問家產　85歲老母親「撥掉手機」被告！連檢察官都求情

▲兒子持手機錄影質問家產被撥落，把85歲老母親告上法院。（示意圖／CFP）

記者柯沛辰／綜合報導

台南一對母子因家族財產問題起爭執，期間兒子持手機錄影，一再質問85歲老母親。老母親不耐煩，伸手撥落兒子手機，導致螢幕左右角龜裂。為此，兒子怒告母親家暴毀損，民事部分求償92萬元。台南地院審理後，認為兒子借題發揮，求償金額誇張超出手機價值，顯然混入對家產權益爭執，本月12日判決免刑。

根據判決書，張姓男子去年5月19日在家門口與老母親爭執，並拿出手機朝對方拍攝，一再逼問有關家族財產分配之事。老母親不堪其擾，伸手揮落兒子手機，造成螢幕保護貼及螢幕下方、左右角龜裂損壞。兒子向警局報案，並提告家暴毀損，最後老母親被移送法辦。

不過，檢察官提起公訴後，在庭上向法官表示，請審酌本案起因是兒子為了財產而持手機朝自己母親不斷錄影，以及一般人遭他人錄影時通常會感到不快、抗拒等情況，對被告從輕量處。

台南地院法官審理後認為，考量被告無前科、犯後坦承犯行，並自陳不識字、目前與女兒同住，兼衡兒子已提起附帶民事訴訟，且請求損害賠償金額高達92萬元，對比其自稱手機之價值差距顯為誇張，可見對其母親是以本案借題發揮，混入家產權益之爭執。

法官指出，本案是最重本刑3年以下有期徒刑之罪，被告案發時已年滿80歲，雖得依刑法第18條第3項減輕其刑，然斟酌上述情況，情節輕微，顯可憫恕，縱使減輕其刑，仍嫌過重，因此本月12日依刑法第61條第1款前段規定判決免刑，全案仍可上訴。