拜登簽署法案　終止「新冠國家緊急狀態」！3年來逾百萬人病歿

▲ 拜登10日簽署法案，終結新冠國家緊急狀態。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統拜登10日簽署法案，結束川普政府2020年頒布的新冠國家緊急狀態，公共衛生緊急狀態則照原定計畫在5月11日解除。實施緊急狀態至今逾3年來，新冠病毒在美國奪走超過100萬人性命。

綜合CNN等美媒報導，結束國家緊急狀態的法案今年稍早由眾議院通過，送交參議院表決，3月以68票對23票的結果通過，其中11名民主黨人跨黨派投票支持。

川普政府2020年針對新冠疫情宣布國家緊急狀態及公衛緊急狀態，分別於今年3月1日及4月11日到期，白宮1月底要求短暫延長至5月11日，但眾議院共和黨人提出議案，要求立即解除。

白宮最初強烈反對，認為驟然停止緊急狀態將對整個醫療保健系統帶來廣泛混亂與不確定性。不過拜登3月向參院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）表態，不打算否決該法案。

一名白宮官員強調，「結束國家緊急狀態不會影響預計在5月11日結束的公衛緊急狀態。」解除全國緊急狀態將停止聯邦衛生計畫部分豁免項目，旨在疫情高峰期幫助醫療機構及醫護人員；公衛緊急狀態則使政府能為民眾提供免費檢測、治療、疫苗及社會安全福利，以幫助國家應對大流行，將疫情影響降到最低。

他淡化該法案的影響，稱此舉不會影響政府循序漸進結束緊急狀態的努力，「自從國會採取行動，決定提前結束緊急狀態以來，我們一直在與各個部門合作，以化解提前解除的影響」，並盡可能通知可能受到衝擊的民眾。