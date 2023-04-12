口罩國家隊疫情期間竟無照出貨　台灣康匠偷跑138萬片挨罰

▲台灣康匠公司在新冠肺炎疫情期間成為口罩國家隊主力，員工24小時全力投入生產行列。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者黃哲民／台北報導

曾為口罩國家隊主力的台灣康匠公司，被查出2020年新冠肺炎疫情期間涉無照銷售逾138萬片一般醫用口罩，共賣出277萬餘元，康匠總經理陳勇志與總廠長許仁賢被起訴涉犯《醫療器材管理法》，2人辯稱當時正逢遷廠、經主管機關口頭同意在新廠區持續供貨應急，新北地院審結認定2人便宜行事，但本案口罩品質並無瑕疵，輕判2人各5月與4月徒刑、皆得易科罰金，台灣康匠罰金50萬元並全額沒收犯罪所得，可上訴。

台灣康匠成立僅10多年，但口罩日產量達250萬片，新冠肺炎期間更突破產能，包辦國內1/4的需求量，不僅號稱全國第一，更是口罩國家隊主力，但新北市府與桃園市府2020年分別稽查台灣康匠旗下3處生產基地，意外發現台灣康匠當時剛啟用的新北市德昌廠，竟在辦妥工廠登記與取得生產許可前，就涉嫌偷跑出貨。

原來當時台灣康匠正準備將最早設立的鶯歌廠產能，轉移到德昌廠與桃園廠，卻碰上新冠肺炎疫情爆發、口罩需求量倍增，政府全面徵用國內口罩產能的吃緊時刻，德昌廠2020年9月23日起，才陸續完成工廠登記、衛生福利部食品藥物管理署核准移轉鶯歌廠醫療器材許可證等程序，但同月8日起，德昌廠已生產468萬多片一般醫用口罩，其中138萬多片以每片2元價格賣給大盤商。

衛生局封存德昌廠還沒賣掉的329萬多片無照生產的醫用口罩，函送法辦。陳勇志與許仁賢到案承認知道依《醫療器材查驗登記審查準則》規定，製造一般醫用口罩或外科手術口罩，不同工廠都須個別取得登記許可，但2人否認惡意偷跑出貨，辯稱當時鶯歌廠因房東要收回廠房與土地，經主管機關口頭同意，將設備轉移到德昌廠持續生產，以免影響口罩供應。

▲▼新北地院。（圖／資料照）

不過法官查出，台灣康匠當時發函衛福部以遷廠為由請求調整口罩徵收數量，並沒請求例外准許德昌廠無照先供貨，衛福部也沒同意台灣康匠偷跑，此事是陳男2人便宜行事，已危害主管機關對醫療器材安全性的審核控管。

但法官考量德昌廠之後確實取得許可證，又無證據證明無照生產的口罩有偷工減料、品質不佳情形，因此依《醫療器材管理法》販賣未經核准擅自製造之醫療器材罪，判陳男5月徒刑、得易科罰金15萬元，許男判刑4月、得易科罰金12萬元，台灣康匠罰金50萬元，並全額沒收犯罪所得277萬餘元。

本案檢方另指控台灣康匠桃園廠，在2020年10月取得食藥署核准移轉鶯歌廠許可證之前，於同年4月到9月涉無照偷跑生產外科綁帶手術口罩，以每片5元賣給衛生福利部疾病管制署1319萬餘片，共6598萬元，陳男2人此部分也涉犯《醫療器材管制法》。

法官查明當時疫情符合專案核准廠商生產這款口罩的要件，且由經濟部工業局將附條件贈與台灣康匠的口罩機，安裝在生產條件較優秀的桃園廠，並非陳男2人擅作主張，加上衛福部派人駐廠緊盯生產線，陳男2人的確可能以為桃園廠已獲准出貨，因此這部分案情判陳男2人及台灣康匠均無罪，全案可上訴。