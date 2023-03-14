2023年國際自由車環台公路賽　明繞南投全縣+日月潭

▲2023年國際自由車環台公路賽，3月15日將在第4站南投縣進行。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

2023年國際自由車環台公路賽已於3月12日展開，15日將在第4站南投縣進行，路線環繞日月潭，也是本屆環台賽單站距離最長的一站；南投縣長許淑華特於賽前北上為活動代言，邀各界為選手加油，也歡迎各國選手到南投旅遊，留下最美回憶。

縣政府指出，今年國際自由車環台公路賽在（UCI）登錄為2.1級頂尖賽事，計有全球31國、24支隊的197位選手來台競速，除了中華隊，另有19支洲際職業車隊、4支二級職業車隊出賽；今年的「經典5站」賽事總距離670.3公里，路線先從台北市出發計83.2公里、第二站桃園市120.59公里，第三站橫跨竹、苗、台中市的「浪漫台三線」，第四站則是南投縣站，最終站高雄市站總長146.44公里。

▲南投縣長許淑華（前排右）致贈2萬元開運紅包為南投子弟盧紹軒（前排左）加油打氣。（圖／南投縣政府提供）

南投縣站以山線路段為主，15日自縣政府出發後繞大南投1圈：行經南投市、名間鄉、集集鎮、水里鄉、魚池鄉、埔里鎮、國姓鄉、草屯鎮等8大鄉鎮，以及集集綠色隧道、明潭水庫、水里蛇窯、埔里酒廠、台灣藝術大道、國立台灣工藝研究發展中心等景點，並在繞行日月潭1圈後抵達終點向山遊客中心，共計169.43公里。

▲2023年國際自由車環台公路賽，3月15日將在第4站南投縣進行。（圖／南投縣政府提供）

中華隊將由台灣一哥馮俊凱領軍，力拚將冠軍衫獎留台灣，隊員盧紹軒則是南投市出身的好手；許淑華於10日出席代言活動時表示，2023年國際自由車環台公路賽是台灣唯一國際公路賽，第四站設於南投縣不但可提升全縣體育水準，也讓南投之美躍上國際舞台，她代表南投縣民歡迎國內外選手到南投旅遊、創造運動觀光商機，並送給盧紹軒2萬元開運紅包，期勉為中華隊爭光。

縣府表示，賽事期間大會將在Youtube進行環台賽現場直播，並在Eurosport歐洲體育台進行精華轉播，相關活動資訊可上2023環台賽官方網站（www.tourdetaiwan.org.tw） 查詢。