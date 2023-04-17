112年全中運台東代表隊今授旗　饒慶鈴：挑戰超越昨天的自己

▲112年全中運台東代表隊今授旗。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

參加112年全國中等學校運動會的台東縣代表隊，於17日上午由縣長饒慶鈴親自授旗後，將前往新竹縣參加比賽，饒慶鈴慰勉所有選手，以平常心出賽，發揮平日訓練成果，挑戰超越昨天的自己，全力以赴為台東縣爭取最高榮譽，也請縣府教育處及團本部同仁比賽期間留意選手們的身體保健。



今年全國中等學校運動會將於4月22日至27日一連6天在新竹縣暨各競賽場地舉行，今天授旗儀式由縣長饒慶鈴將縣旗授予代表隊總教練李正淼，預祝代表隊能旗開得勝及任重道遠，在李正淼揮動縣旗下，所有選手一起高喊三聲口號振奮士氣，另台東市長兼縣體育會理事長陳銘風、教育處長林政宏與各校教練等貴賓也到場觀禮，並給予選手們打氣鼓勵。





授旗後所有選手將以學校為單位自行前往新竹縣參加各項比賽，今年參賽隊職員共有約350人，共計參賽13種競賽項目(田徑、柔道、角力、舉重、游泳、射箭、射擊、擊劍、拳擊、自由車、軟式網球、體操競技及滑輪溜冰)，與來自全國各縣市高手同場競技。



其中，今年有望奪牌項目又以柔道、舉重、田徑、滑輪溜冰、以及角力等被看好，尤其台東體中高女組柔道將尋求連霸紀錄，其他三組也誓言將冠軍奪回，台東體中國、高男組軟網、射箭、跆拳道等項目也有拿牌希望，另外，台東高中高男(女)舉重、高男角力、台東體中高男組田徑、寶桑國中國女角力、國男角力、卑南國中舉重與柔道、知本國中舉重等奪牌呼聲也相當濃厚。台東代表隊在已開賽競技體操項目中，賓茂國中沈珉勳分別在地板、跳馬競賽獲得銀牌及雙槓競賽銅牌。



教育處指出，今年代表隊可說精銳盡出，眾多優秀選手都將代表臺東縣出賽爭取榮耀，包括東大體中翁筠捷參加高中女子400公尺跨欄，以及胡昊參加國中男子跳遠，他在112原住民運動會以6公尺67獲得第2名，此次全中運有望奪牌；而台東高中則有角力吳慧慈、舉重周佳怡及鐵餅董其淳，皆有拿牌機會；至於陳宜玲參加高中女子800公尺，經歷重大傷勢復原之後，期望得以重返榮耀。此外，台東高中標槍好手邱紹恩入選第5屆亞洲青少年田徑錦標賽國手資格，這次將前往烏茲別克為國爭光，未參加此次的全中運，期待以優異表現及成績的好消息帶回國。