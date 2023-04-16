台東歷史建物　寶町藝文中心活化風華再現

▲台東縣歷史建築市長公館及台東市長官舍建築群，16日舉行修復完工啟用典禮。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣歷史建築市長公館及台東市長官舍建築群，16日舉行修復完工啟用典禮，市長陳銘風邀請縣長饒慶鈴、立委劉櫂豪、張國洲議員、市政顧問團及里長等人共同參與盛會。

陳銘風市長致詞時表示，市長公館及台東市長官舍建築群自93年成立藝文園區並命名為寶町藝文中心，並於94年榮獲內政部營建署魅力城鄉大獎。市長公館於91年12月登錄為台東縣歷史建築、而台東市長官舍建築群在101年05月登錄為台東縣歷史建築。

賴坤成指出，當時協請公東高工木工科以點工的方式共同來進行修復工程。其中，166號的廳舍一支木柱，也在日本工匠的巧手之下，成功保留住，也成為歷史的見證。寶桑路因靠近海邊，許多物資都在這裡補、送貨，像是木材產業也多在這落地生根，對台東市區的發展非常重要。

從88年以來歷經4次整修，而這次修復工程於108年完成規劃設計階段，修建期程自110年7月1日申報開工進行修復、工期450天，於111年9月26日竣工完成，總經費共計4,800萬餘元。

寶町藝文中心園區內共有4棟，市長公館第1棟為獨棟甲種判任官形式之官舍；台東市長官舍建築群第2棟至4棟共計3棟為雙併丙種判任官形式之官舍，其中第1棟及第4棟將為本所管理為市政、藝文展示空間，第2、3棟未來將委外管理成為展售空間。

寶町藝文中心自成立以來推動在地文化不遺餘力，台東雖然位在台灣東南邊陲，但深受閩、客、原三大族群文化的融合，寶町藝文中心也浸潤其中，舉凡廟宇之美、客家染布、原住民編織雕刻等都曾在寶町展覽，也深獲民眾回響；成為團客、散客、新人拍照打卡的地方。