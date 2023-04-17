小心被AI反捅一刀！　和ChatGPT聊天切記別犯「4大錯誤」

▲用戶使用ChatGPT時須要避免觸犯4大錯誤。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

最近全球風靡使用以人工智慧（AI）為基礎的聊天機器人程式ChatGPT，而去年11月影視平台Netflix上架的南韓影集《命定之人》就提到女主角研發一款聊天機器人程式，可以在和使用者對話的過程中透過吸收詞彙等擴充資料庫。外媒報導提醒，呼籲ChatGPT的用戶千萬別犯下「4項錯誤」。

根據科技網路媒體《BGR》（Boy Genius Report），聊天機器人程式ChatGPT依舊是目前科技領域的主要吸引力，因為用戶們找到新方法來讓ChatGPT完成各種任務，諸如查找資料、論文，以及整理各種數據表格等，因此就連Google也投入研發工作，即將推出搜索AI。

報導提醒，未來無論讀者使用的是ChatGPT、亦或其他相關系列的產品，其實都應該謹遵「避免觸犯4大錯誤」來保護自己，包括別和聊天程式分享個資、別安裝不信任的第三方惡意程式、確認資料來源等。

首先，盡量別和ChatGPT分享個人資料。因為OpenAI會在對話過程中僅可能地吸收所有數據和資料，以達到訓練ChatGPT的目的，ChatGPT會使用聊天時蒐集到的資訊，所有相關數據都被保存下來，而ChatGPT在隱私保護方面仍有疏漏。義大利與加拿大首先就隱私問題進行調查，其中三星的一些員工在ChatGPT聊天時分享高度敏感的訊息後，發現ChatGPT在隱私保護上有疏漏。

在全球風靡ChatGPT的情況下，網路出現許多以ChatGPT為主打的擴充功能或App，報導提醒民眾切勿下載未經信任的第三方開發應用程式，因為駭客正透過ChatGPT，用創建的惡意程式來針對用戶。許多報告顯示，駭客入侵的原理十分相似，毫無戒心的用戶們以為他們安裝的是正版應用程序或擴充包，但卻意外安裝到假冒的惡意程式，這些程式會竊取用戶的個資和數據。

另外，報導也提醒用戶們在查詢資料時，必須時刻向ChatGPT主動索取資料來源，同時附上連結進行二次驗證，如此才能確保ChatGPT所提供的內容是正確的，因為儘管AI十分聰明，但仍不是太可靠。

最後，報導也提醒用戶們務必注意「版權」問題。因為儘管OpenAI為ChatGPT提供大量數據，但其中的資料來源可能包括受到著作權法律或規範所保護的內容，然而目前為止「侵權與否」並非ChatGPT所重視的項目，ChatGPT甚至能逐字逐句提供用戶複製貼上的內容。