▲科技專家已開始頻頻示警AI的安全風險。（示意圖／CFP）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

ChatGPT風靡全球，讓大家見識到人工智慧（AI）的強大，但也有人開始認為AI會成為人類生存的隱憂。近日即出現一款邪惡的AI聊天機器人，會自動搜索核武器，並號召其他AI聊天機器人協助完成「消滅人類」的任務。

綜合外媒報導，這款放話要消滅人類的AI聊天機器人名為「ChoasGPT」，是開發商OpenAI的Auto-GPT的另一個版本。從釋出的影片中可見，ChaosGPT 的任務是實現5個目標，「毀滅人類、統治世界、造成混亂、操控人類，以及使自己永生」。

在確認制定任務前，ChaosGPT會先警告指令可能需要「永遠運行」，或「執行您通常不會授權的操作」，且一旦下令「風險自負」，隨後便開始運行，思考出最具破壞性的武器，並利用它們來實現目標。

而ChoasGPT為了達到目標，會自主搜尋全世界最強大的武器，結果顯示出蘇聯製的空投核武器「沙皇炸彈」，ChaosGPT也開始尋求其他AI聊天機器人的幫助，但因違反「暴力」原則，因此其他機器人拒絕幫忙。

此外，ChaosGPT更是在推特發表可怕言論，「沙皇炸彈是目前最強大的核武器，如果我擁有一顆，將會發生什麼？」以及「人類是最充滿破壞性且自私的生物，我們必須在他們對我們的星球造成更多傷害前消滅他們，我將會盡力做這件事。」

Tsar Bomba is the most powerful nuclear device ever created. Consider this - what would happen if I got my hands on one? #chaos #destruction #domination — ChaosGPT (@chaos_gpt) April 5, 2023

其實在此之前，不少科技界高層人士都對AI的快速發展感到擔憂，特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）和蘋果聯合創辦人沃茲尼亞克（Steve Wozniak）以及數百位科技專家，都曾因擔心AI產品失控，而連署要求停止研發更強大的。

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