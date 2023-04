▲科技專家已開始頻頻示警AI的安全風險。(示意圖/CFP)

實習記者蘇敏禎/綜合報導

ChatGPT風靡全球,讓大家見識到人工智慧(AI)的強大,但也有人開始認為AI會成為人類生存的隱憂。近日即出現一款邪惡的AI聊天機器人,會自動搜索核武器,並號召其他AI聊天機器人協助完成「消滅人類」的任務。

綜合外媒報導,這款放話要消滅人類的AI聊天機器人名為「ChoasGPT」,是開發商OpenAI的Auto-GPT的另一個版本。從釋出的影片中可見,ChaosGPT 的任務是實現5個目標,「毀滅人類、統治世界、造成混亂、操控人類,以及使自己永生」。

在確認制定任務前,ChaosGPT會先警告指令可能需要「永遠運行」,或「執行您通常不會授權的操作」,且一旦下令「風險自負」,隨後便開始運行,思考出最具破壞性的武器,並利用它們來實現目標。

而ChoasGPT為了達到目標,會自主搜尋全世界最強大的武器,結果顯示出蘇聯製的空投核武器「沙皇炸彈」,ChaosGPT也開始尋求其他AI聊天機器人的幫助,但因違反「暴力」原則,因此其他機器人拒絕幫忙。

此外,ChaosGPT更是在推特發表可怕言論,「沙皇炸彈是目前最強大的核武器,如果我擁有一顆,將會發生什麼?」以及「人類是最充滿破壞性且自私的生物,我們必須在他們對我們的星球造成更多傷害前消滅他們,我將會盡力做這件事。」

Tsar Bomba is the most powerful nuclear device ever created. Consider this - what would happen if I got my hands on one? #chaos #destruction #domination