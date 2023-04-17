G7外長會議日本開幕　確認台海和平穩定重要性

▲G7外長會議在輕井澤舉行。（圖／路透，下同）



中央社

七大工業國集團（G7）外長會議16日晚間在日本長野縣輕井澤町開幕，日本外務大臣林芳正主辦工作餐會，討論議題包括中國在台灣周邊加強軍事演習等，並確認台海和平穩定的重要性。

日本產經新聞報導，G7外長會議16日晚間開幕，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、法國外交部長柯隆納（Catherine Colonna）等G7各國外長出席。林芳正身為主席舉辦工作晚餐會，與會人士邊共進晚餐邊討論，針對涵蓋中國、北韓在內的印度太平洋地區局勢進行意見交換，一致同意反對以武力片面改變現狀的嘗試。

有關對中國的關係，林芳正強調，已直接表明G7的憂慮，要求中國身為國際社會有責任的一員，在全球性的課題上進行合作，建立具建設性且穩定性關係。

報導說，對此，出席的G7各國外長持相同的看法。會中也確認了台灣海峽和平穩定的重要性。

針對北韓宣布13日試射了新型固態燃料洲際彈道飛彈（ICBM）一事，林芳正表示深感憂慮。G7強烈譴責北韓三番兩次發射彈道飛彈。

日本讀賣新聞報導，G7外長會議17日將針對俄羅斯侵略烏克蘭的局勢進行討論，預料將確認對俄羅斯採取更嚴厲的制裁措施以及持續支援烏克蘭的方針。

G7外長會議18日閉幕，林芳正將於18日中午出席記者會，說明會議成果並公布G7外長聯合聲明。

G7會員國有日本、美國、英國、法國、德國、義大利、加拿大，G7外長會議的與會人士除了G7各國外長外，歐洲聯盟（EU）也派代表參加。日本是今年G7輪值主席國，5月將在廣島市召開G7領袖高峰會。