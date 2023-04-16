大阪神社地車「甩尾失控翻覆」釀11傷　多人慘壓下方恐怖畫面曝

▲地車先是往左側傾斜，隨後又往右邊翻覆。（圖／推特／@mntt_20080405）



記者王佩翊／編譯

日本大阪府美多彌神社附近的一個路口16日上午9時左右發生「地車（だんじり）」翻覆意外，當時數公尺高的地車載著十多人在轉彎處突然翻覆，多人被壓在沉重的地車下方，導致11名男性受傷，其中有3人骨折重傷。事故原因疑似是因為前方拉車的人約有100人，速度太快，才會導致地車在轉彎時失去平衡翻覆。

根據《產經新聞》報導，美多彌神社指出，這次的活動是為了向當地居民展現新修造而成的地車，事發前地車先在神社內部舉行「入魂式」，並從神社出發，繞行整個鄰里。原本預計整個活動會持續下午4時，沒想到地車才剛從神社出發就發生事故，在一個轉彎處，因為失去平衡往左側傾斜，而在撞到路標後，又重新往右側翻覆。

根據MBS NEWS報導，當時地車的上層乘坐了4人，中層4至5人，下層的外圍則有4至8人，地車後方則跟著約20人，每位工作人員都是有經驗者。不過若是平常的祭典，僅會乘載一半的人數，此次是因為入魂式才會特別多人。

地車主要是靠大量人力在前方拖行，然而16日的事故共有100人在前方拉車，拉力過大，疑似就是車體在轉彎處翻覆的主因。

地車翻覆後，多名民眾被壓在重達數噸的地車下方，共11名16歲至49歲的男子受傷被送往醫院，其中有1名49歲男性右腳骨折、1名46歲男性後腦杓受到嚴重撞擊、1名44歲男子則出現休克症狀。