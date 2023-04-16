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韓國經濟快完蛋？去年全球出口市場佔有率跌破2.7%　創15年來新低

▲▼隨著半導體市場迎來不景氣，加上進口能源價格上漲，南韓貿易逆差現象持續13個月。（圖／CFP）

▲隨著半導體市場迎來不景氣，加上進口能源價格上漲，南韓貿易逆差現象持續13個月。（圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

南韓和台灣同屬於出口貿易國，在經濟策略上長年以製造出口為導向。不過，受到美中競爭、新冠疫情、俄烏戰爭等因素，由於原物料和能源價格上漲、各國貿易保護主義濃厚，加上半導體市場不景氣，南韓去年出口額僅6835億美元，占全球出口總值跌破2.7%，創下2008年金融危機以來的新低紀錄。

《韓聯社》引述世界貿易組織（WTO）、韓國貿易協會（KITA）的數據指出，2022年全球出口總值達24兆9044億8900萬美元，其中南韓的出口額為6835億8500萬美元，占全球比率為2.74%，不僅是2008年（2.61%）以來的新低，更是繼2020年從2.90%跌到2021年的2.88%以後，連續2年呈現下跌趨勢。

南韓全球出口市場佔有率從2014年（3.02%）首度成長至3%、2017年（3.23%）創下歷年來新高，至2018年（3.09%）時則是連續5年呈現成長趨勢。然而，受到新冠疫情從中國擴及至全球的影響，南韓的全球出口市場佔有率便從2019年起連續4年呈現下跌趨勢（2.85%→2.90%→2.88%→2.74%），始終無法超過3%。

報導分析，隨著美中貿易戰2018年正式開打，濃厚的貿易保護主義在全球擴散，去年俄國侵略烏克蘭以後這種現象更加根深蒂固，以出口導向維生的南韓直接受到影響。韓國貿易協會估算，全球出口市場佔有率每下跌0.1%，就等於減少約14萬個工作機會，對全國經濟產生負面影響。

而身為南韓最大出口品項的半導體，其所占出口比重從2018年上升至20.9%以後，從2019年起至去年為止便連續4年呈現衰退現象（17.3%→19.4%→19.9%→18.9%）始終無法突破20%，今年1至3月更慘跌至13.6%。

至於南韓出口已經連續6個月呈現負成長，貿易逆差現象更持續了13個月，去年貿易逆差達477億8400萬美元，創下歷年來最高紀錄；而今年直到3月為止，就創下高達224億100萬美元的貿易逆差，以達到去年的46.9%。

報導認為，南韓貿易數據惡化的根本原因在於，南韓主要貿易結構直接受到全球時事變動影響，因為南韓的中間產品（原材料、燃料等）品項占出口比重達74%、進口能源依存度高達93%。

全球經濟成長停滯，導致中國、越南降低向南韓進口中間產品的需求，且中國也開始推動擴大自行生產中間產品的規模。而去年俄烏戰爭爆發後，導致能源供需失衡，3大能源（石油、天然氣、煤炭）進口價格暴漲，因此對貿易數據惡化產生關鍵影響。

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