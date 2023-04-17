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100%紐西蘭純淨乳源「桂格嚴選醇濃全脂奶粉」　冰沖熱沖「即溶好喝」全家大小都愛的醇濃美味

▲▼桂格全脂奶粉兒童樂園派樣活動。（圖／記者湯興漢攝）

▲桂格嚴選醇濃全脂奶粉」兒童節派樣活動選在台北市立兒童新樂園熱鬧登場，兩天活動讓許多家長孩子品嚐到醇濃奶香。（圖／記者湯興漢攝，下同）

消費中心／綜合報導

清明連假民眾蜂擁而出、到處玩留下美好回憶，特別是台北市立兒童新樂園，超多爸媽帶著孩子玩翻遊樂設施，園區內還有熱鬧的「桂格嚴選醇濃全脂奶粉」兒童節派樣活動，讓更多人有機會品嚐到醇濃奶香，同時也提供大人、小孩另一個補充鈣質的好選擇，重視孩子飲食營養健康的爸媽們，拿到試用包都笑得合不攏嘴。而且奶粉比起鮮奶還要經濟實惠，同時又可以因應個人口味調整味道濃淡、冷熱溫度，現場民眾表示平時挑選奶粉注重品牌，「要給小孩子跟家人喝的，選有名的大牌子比較安心」；桂格嚴選醇濃全脂奶粉從乳源開始就為家長把關，不含多餘食品添加物，只給孩子優質奶香，除了家庭號罐裝之外，桂格也推出隨手包規格，包裝小巧、方便攜帶；最特別的是除了用溫熱水沖泡即溶外，也可以用5°C冰水直接沖泡即溶，不需要額外加冰塊，立即享用冰涼的醇濃滋味。像是帶小朋友到遊樂園玩或是出門野餐、露營等，隨手帶上一包，輕巧方便，不需要擔心鮮奶保鮮問題，也不用擔心身邊沒有熱水，只要礦泉水隨手一沖，10秒就能完全溶解，即享鮮奶般醇濃口感，家長都心花怒放，大讚「這樣好方便」！

▲▼佳格全脂奶粉兒童樂園派樣活動。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼不少家長對於「桂格嚴選醇濃全脂奶粉」隨手包可以用冰水直接沖泡，覺得非常適合出遊，不只攜帶便利，也方便飲用。

▲▼佳格全脂奶粉兒童樂園派樣活動。（圖／記者湯興漢攝）

現代人平時生活忙碌，在家開伙難上加難，選擇在外打發三餐的外食族越來越多，日積月累之下容易造成營養不均衡，大人因為工作壓力大無形中透支健康，一起跟著外食的孩子也有成長發育的風險，不想要隨時擔心小朋友營養拉警報？其實外食不是罪，只要用點小撇步，就能幫助大小老外一起「喝」回健康。「桂格嚴選醇濃全脂奶粉」是家長們的健康好夥伴，採用100%紐西蘭純淨乳源，無色素、無香料、無防腐劑、無額外添加糖，除了提供牛奶優質奶蛋白、天然乳鈣質之外，更添加無特殊風味耐熱型益生菌，保留全脂醇濃美味還能幫助打底好體質，就有民眾受訪表示，「奶粉不只是給小孩喝，長輩也愛喝！」開心收下桂格嚴選醇濃全脂奶粉試用包，準備帶回家孝敬公婆、全家大小一起享用。

▲▼佳格全脂奶粉兒童樂園派樣活動。（圖／記者湯興漢攝）

▲「桂格嚴選醇濃全脂奶粉」100%紐西蘭純淨乳源，讓大人放心給孩子、長輩飲用。除了罐裝也推出隨手包更即時便利。

採用100%紐西蘭純淨乳源全脂奶粉的「桂格嚴選醇濃全脂奶粉」，濃厚奶香好滋味不只適合直接飲用，也很適合發揮創意做成點心。好幾位在台北市立兒童新樂園拿到試用包的媽媽，都說平時會用鮮奶或奶粉搭配其他如芝麻、燕麥粉，一起沖泡增添營養健康；更有媽媽巧手好廚藝，將奶粉當作食材做成燕麥餅乾、奶酪以及鍋煮奶茶，她受訪時笑說「其實做法很簡單，最重要的是原料像是奶粉，一定要用好的，做出來就會好吃。」美味甜食加上好喝飲品，超適合帶出門玩當小零嘴，濃郁奶香風味吃起來滿足所有大人小孩的味蕾。

▲▼桂格嚴選醇濃全脂奶粉,紐西蘭純淨乳源,隨手包,營養,益生菌。（圖／民眾提供）

▲有媽媽發揮創意利用「桂格嚴選醇濃全脂奶粉」做出燕麥餅乾，笑說奶味又香又濃，小朋友超愛。（圖／民眾提供）

台灣家庭飲乳習慣根深蒂固，奶粉成為許多家庭的常備品，且冰沖還原就像鮮奶一樣，「桂格嚴選醇濃全脂奶粉」提供三種規格2200g、1450g、隨手包，滿足各式家庭各種需求，可以依照不同需求進行選擇，不論是上班上課前、下午茶或嘴饞片刻、出門在外出差、旅遊，想喝就喝、隨時補充營養！特別是全家人一起度過的野餐、出遊時光，利用「桂格嚴選醇濃全脂奶粉」手做點心，再帶著幾包「桂格嚴選醇濃全脂奶粉」隨手包，天氣熱就用5°C冰水沖開，立刻變身營養滿點的清涼飲料，在吃喝玩樂的同時也可以兼具美味與營養，桂格醇濃全脂奶粉就是全家大小的健康好夥伴。

▲▼佳格全脂奶粉兒童樂園派樣活動。（圖／記者湯興漢攝）

▲使用桂格嚴選醇濃全脂奶粉手做點心搭配隨手包即沖即飲，輕鬆打造全家出遊野餐的最佳快樂時光。

燕麥餅乾食譜輕鬆做

材料：
燕麥100g、低筋麵粉45g、蜂蜜40g、鹽1小匙、芝麻粉5g、奶粉5g、水50g、奶油30g

作法：
1.先預熱烤箱至150°C
2.將麵粉過篩（較不易結塊，避免成品吃到結塊麵粉口感不佳）
3.將5g奶粉跟50g水充分攪拌成牛奶
4.將所有材料混拌均勻
5.將半成品平均分成小球後壓成片狀，並放在烤盤上
6.烤盤放入150°C的烤箱烤30分鐘後，再將溫度調低成120°C烤10分鐘即完成

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