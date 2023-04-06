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台灣營養精神醫學研究於國際大放異彩！　ISNPR年會表現驚豔

▲台南市立安南醫院研究副院長蘇冠賓，發表眾多重要研究成果，更於ISNPR年度會員大會中，獲選為新一任副理事長。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市立安南醫院研究副院長蘇冠賓，發表眾多重要研究成果，更於ISNPR年度會員大會中，獲選為新一任副理事長。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國際營養精神醫學研究學會（ISNPR）於2023年3月14至15日，在澳洲凱恩斯（Cairns）舉辦為期2兩天的第4屆年會，台南市立安南醫院研究副院長蘇冠賓，不僅帶領團隊參與會議，並發表眾多重要研究成果，更於ISNPR年度會員大會中，獲選為新一任副理事長。

國際營養精神醫學研究學會長年專注於最新營養學應用在精神醫學的研究，為此領域影響力最大的組織之一，以推展營養精神病學研究領域為目標，致力將研究成果推廣到臨床實務。蘇冠賓副院長特別提及，今年適逢學會成立滿10週年，與安南醫院年歲相當。

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蘇冠賓副院長表示，台灣在這次國際年會表現亮眼，除了他自己發表的〈Nutritional medicine in the psychoneuroimmunity against long COVID〉，探討長新冠與神經、心理、免疫系統的關聯外，台灣營養精神醫學研究學會（Taiwanese Society for Nutritional Psychiatry Research, TSNPR）在經濟部經費支持下，也報告了系列主題〈The Translational Research of Nutritional Psychiatry and Neurosciences from Taiwan〉，分享台灣目前在營養精神醫學轉譯研究的最新進展與成果。

▲台南市立安南醫院研究副院長蘇冠賓，發表眾多重要研究成果，更於ISNPR年度會員大會中，獲選為新一任副理事長。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台灣營養精神醫學研究學會此次報告由身兼創會理事長的蘇冠賓副院長主持，演講者則包括台灣營養精神醫學研究學會祕書長張蕙芝博士、中山大學教授王進崑、中國醫藥大學博士杜政昊，以及營養學博士生Halliru Zailani。透過主題分享從基礎研究到臨床應用的成果及經驗，包含Omega-3脂肪酸、黑莓的臨床介入應用，與營養精神醫學在台灣的現況，讓全世界看見台灣在該領域的優秀研究與推廣成果。

此外，目前在安南醫院擔任實習醫師，同時也是中國醫藥大學醫師科學家專案培育的博士生陳子力，亦於年會發表重要壁報論文。他透過探討大數據分析，獲得重要氨基酸代謝基因可能與憂鬱症的發生相關，進而發表論文主題〈Genetic Variations for Ornithine Cycle of Interferon-α-Induced Depression in Patients with Hepatitis C Viral Infection〉。

蘇冠賓副院長補充，另一位中國醫藥大學生物醫學研究所碩士生楊塏擷，亦發表臨床試驗的重要初步結果，壁報論文主題為〈The Efficacy of Omega-3 Fatty Acids as the Monotherapy for Depression: A Randomized, Double-blind, Placebo-controlled trial〉。蘇冠賓副院長認為，這些研究與演講發表，均代表台灣在營養精神醫學領域上的卓越貢獻，無疑為台灣提升了國際能見度及影響力。

▲台南市立安南醫院研究副院長蘇冠賓，發表眾多重要研究成果，更於ISNPR年度會員大會中，獲選為新一任副理事長。（圖／記者林悅翻攝，下同）

而在ISNPR年度會員大會上，蘇冠賓副院長獲選為新一任副理事長，將與來自澳洲迪肯大學（Deakin University）的新任理事長 Wolfgang Marx教授共同領導ISNPR。蘇冠賓副院長表示，這是一件非常令人興奮的事情，除了代表台灣的研究與學術地位，已在營養精神學領域備受國際肯定，也帶給後繼研究人員與醫師更好的前景，以及與國際頂尖大學、研究機構共同發展的機會。

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