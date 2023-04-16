嫌犯距岸田「僅10公尺」！混進人群投擲爆裂物　仍被眼尖漁民制伏

▲岸田前往和歌山市漁港助選，被黑衣男子投擲煙霧彈。（圖／路透，下同）



記者王佩翊／編譯

日本23日即將舉行參眾議員補選，首相岸田文雄15日到和歌山縣雜賀崎漁港進行助選時，卻遭24歲男子投擲巨型爆裂物，雖然爆裂物仍爆炸，但岸田第一時間已撤離現場因此並未受傷。然而值得注意的是，事發當時嫌犯距離岸田僅10公尺，而爆裂物落地時更是掉在距離岸田腳邊只有1公尺遠的地方。

從現場民眾所拍攝的畫面可以看到，岸田文雄當時正和議員候選人背對人群，怎知突然有一枚巨型的銀色爆裂物從天而降，掉在岸田文雄的腳邊，隨扈見狀緊急衝上前去，並打開公事包狀的盾牌，保護岸田，將首相撤離現場。

從另一個角度拍攝的影片可以看到，嫌犯投擲爆裂物時，就混在人群當中，距離岸田僅10公尺，而他成功投下爆裂物後，隨即又掏出另一個銀色的小型不明物體，疑似也是爆裂物。不過由於他先前的舉動已經引起漁民注意，因此瞬間被2至3名機警路人衝上前去制伏。

隨扈帶著岸田撤離現場的同時，漁民與警方制伏歹徒，民眾驚慌尖叫逃竄，而正當現場陷入一片混亂之際，爆裂物瞬間爆炸，並引發濃濃白煙。

除了爆炸的爆裂物外，警方還在現場發現多個銀色的小型不明物體，疑似也是爆裂物。警方也不敢大意，派出防爆小組在現場進行處理與收集。