日相岸田遇襲瞬間曝！爆裂物「就落在他腳邊」　數秒後爆炸

▲爆裂物就落在岸田腳邊1公尺遠處，而隨扈見狀隨即衝上前去保護首相。（圖／翻攝自推特／@tokyoaccident）



記者王佩翊／編譯

日本首相岸田文雄15日在和歌山市的雜賀崎漁港助選時，遭24歲男子投擲爆裂物，同時引爆，所幸在現場機警漁民的協助與隨扈的行動下，岸田第一時間就成功撤離現場。有目擊者拍到嫌犯將巨型圓筒狀爆裂物投向岸田的瞬間，只見當時一名隨扈見狀瞬間打開公事包狀的盾牌，並緊急將岸田帶離現場，數秒後爆裂物就在原地爆炸，並冒出濃濃白煙，場面十分驚人。

根據《關西電視台》報導，岸田文雄15日助選時遭有心人士預謀襲擊，24歲嫌犯木村隆二將一個巨型的銀色圓筒狀物品點燃後，朝岸田文雄所在之處拋去，而隨扈見到不明物品後，第一時間打開特殊裝置的公事包樣式的保護板，擋住岸田文雄本人，並緊急讓首相撤離現場，然而在短短幾秒內，該不明爆裂物瞬間爆炸，現場更是濃煙四散。

嫌犯投擲爆裂物後，他的可疑行動隨即就被一旁漁民發現，當時有2至3名的漁民越過人群衝到嫌犯身旁，將其壓制，此時在一旁的警察與維安人員立刻上前一同制伏嫌犯。與此同時，在靠近岸田的民眾則是被突然落地且爆炸的不明爆裂物以及隨扈的動作嚇到，不斷往後撤退，現場一片混亂。

如今目擊者所拍攝到的現場畫面逐一曝光，現場尖叫四起，而爆裂物拋向岸田與爆炸瞬間的畫面，也讓民眾不禁聯想到前首相安倍晉三遭人開槍暗殺的事件，再度引發對首相級人物維安的憂慮。該起事件一共造成一名員警受到輕傷，所幸沒有生命危險。



