普發6千元！4／17起開放郵局現領　首周「身分證單雙數」分流領

▲中華郵政4/17起開放窗口現領，首周採身分證單雙數分流。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

普發現金6千元4月10日起開放「ATM領現」，全台3200台郵局ATM都可領；4月17日起可到郵局現領，中華郵政祭出分流措施，第1周(4月17日至22日)，身分證或居留證字號尾數單雙數分流措施，單數於星期一、三、五；雙數於星期二 、四、六至郵局臨櫃辦理。年長者、身心障礙者可至友善服務櫃檯辦理，免分流。

財政部「全民共享普發現金」措施採「登記入帳」、「ATM 領現」、「郵局領現」、「直接入帳」、「造冊發放」共5種方式。中華郵政公司今(7日)說明普發現金發放作業方式。

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中華郵政發言人楊素珠表示，配合執行普發現金政策，全國3,200台ATM及1,298間郵局，自4月10日起開放「ATM領現」，提供全天候便利領取服務；4月17日起開始「郵局領現」，民眾於營業時間至郵局櫃檯領取，服務範圍遍布全台城鄉離島地區。

▲4/7開放ATM領取普發現金6千元。（圖／記者李姿慧攝）

為紓解窗口領取普發現金人潮及縮短顧客等候時間，中華郵政公司也宣布分流措施，中華郵政表示，「郵局領現」第1周(即4月17日至4月22日)採身分證/居留證字號尾數單雙數分流措施，單數於星期一、三、五；雙數於星期二 、四、六至各地郵局臨櫃辦理，惟年長者、身心障礙者可逕至友善服務櫃檯辦理，免受分流之限制。

中華郵政指出，郵局領現相關作業亦會視民眾領取狀況滾動調整，各地郵局已做充足準備，要讓每位民眾輕鬆領6千。

為便利民眾領取普發現金6千元，中華郵政也推出數位引導服務，民眾下載「行動郵局」APP，於登入頁面點選「全民共享普發現金」官方LOGO， 即進入「登記入帳」、「ATM 領現」及「郵局領現」3 種領取方式引導頁面。

▲中華郵政發言人楊素珠說明領現作業。（圖／記者李姿慧攝）

若點選 「登記入帳」項下「前往登錄」，即連結至普發現金官網辦理登記入帳；點選「ATM 領現」項下「查詢郵局 ATM」，可查詢附近郵局ATM位置，使用郵局ATM領現，需先點選「6全民共享普發現金」選項，再插入金融卡，並依照畫面指示操作。

另點選「郵局領現」項下「查詢據點」，可查詢附近郵局及等候人數，取號後依現場叫號順序臨櫃辦理，中華郵政提醒，務必攜帶發放對象的健保卡，代領人須加帶身分證明文件(含健保卡/身分證/居留證)。