記得看郵局戶頭！6千元今9點起陸續入帳　「404萬人領紅包」

▲中華郵政今天上午9時起到下午3點將陸續入帳6千元。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

原訂普發現金6000元4月6日起入帳，不過王道銀行3月31日偷跑，掀起全台金融機構跟進提早撥款，中華郵政也提早至今(4月2日)入帳，預計上午9時起陸續入帳，最晚下午3~4點都可領到，預估將有404萬人今可領到6千元大紅包。

普發現金6000元首批登記帳戶民眾，原訂4月6日就可入帳，不過王道銀行3月31日偷跑，掀起金融機構搶發之亂，昨(4月1日)已有14家銀行跟進提早發錢，包括8家公股行庫(台灣銀行 、土地銀行、合作金庫、第一銀行、華南銀行 、彰化銀行、兆豐銀行、台灣企銀)，以及6家民營銀行(玉山銀、永豐銀、凱基銀、台新銀、中信銀、LINE Bank)。

[廣告]請繼續往下閱讀...

普發現金6千元登記入帳最多的金融機構為中華郵政，今(4月2日)也跟進提早發錢，中華郵政公司表示，因今凌晨有系統維護等早已排定作業，因此規劃普發現金6000元將自今天上午9時起到下午3點陸續入帳，最晚下午3點到4點首批登記郵局入帳民眾都可以領得到，預計將有404萬名民眾今帳戶將多出現金6千元。

中華郵政公司表示，後續財政部規劃將於4月10日開放ATM領現，民眾可至貼有「全民共享普發現金」識別標誌之ATM機台操作；郵局窗口領現則將於4月17日開放，民眾可於郵局儲匯營業時間至櫃台領現金6000元，中華郵政將於4月7日召開記者會一併說明相關民眾領錢細節。