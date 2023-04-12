獨／2百公斤籃車重壓郵局外包人員　驚悚瞬間曝光！工會要求改善

記者李姿慧／台北報導

郵局外包人員驚傳遭200公斤籃車重壓意外，台北郵件處理中心昨(11日)凌晨4點，外包郵件分檢人員正協助裝載包裹籃車從郵務車卸下，未料尾門板降下過程突頓住，籃車急速往下滑，一名外包分檢人員摔落地面，慘遭翻落200公斤籃車壓住，肋骨斷裂，台灣郵政產工要求中華郵政檢討疏失環節並改善，避免再發生。

中華郵政台北郵件處理中心昨凌晨4點驚傳意外事件，當時外包分檢人員正協助籃車從郵務車卸下，升降尾門板下降過程，尚未降至到月台之際，尾門板突然頓住，裝載不少包裹的籃車瞬間往下滑動，一旁外包分檢人員先摔落地面，直接遭翻落200公斤籃車重壓。

台北郵件處理中心主任林煌城表示，該起事件初判是外包廠商駕駛操作不慎，操作車輛升降尾門，疑似按錯扭，造成升降尾門抖動，導致尾門上人員沒站好掉下來，籃車翻落壓住側身和胸部，經就醫後，診斷右邊肋骨斷裂，目前已在家休養，中華郵政也將協助外包廠商和人員申請保險理賠。

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不具名郵局員工表示，類似情況不只昨該起，之前也有其他郵局發生過，有按鈕操作錯誤，也有液壓系統出問題的，郵局應該要檢討規範，不要讓該情況一而再發生，並要加強維修和維護設備。

▲200公斤籃車發生從郵務車滑落意外，重壓郵局外包員工。（圖／記者李姿慧翻攝）





台灣郵政產業工會理事長廖迺辰表示，該起事件在升降板沒有碰到月台且懸空狀態下，發生籃車滑落壓傷人，可能是操作上問題或設備故障，但發生場域在中華郵政場所，中華郵政也要負起責任，不能全卸責給外包人員，中華郵政針對該起職災，應了解事情發生過程哪個環節出問題，並進行改善，不能讓類似情況再發生。

林煌城表示，該起事件屬於操作上瑕疵，根據標準作業流程，作業人員要穿安全鞋，操作郵車油壓尾門作業，人員不能站在尾門板前緣，上下籃車作業，人員要站在籃車側面，以免傾倒應變不及。

林煌城指出， 司機是新手，疑似不熟悉操作，未來也將要求操作加強訓練和自我防護，工作場所目前也都有標示紅色警戒線，人員要淨空，將持續強化相關訓練。