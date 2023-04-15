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捲館長槍擊案判刑...寶和會長被拘提　原因曝：開酒店讓少女坐檯

記者邱中岳／台北報導

竹聯幫寶和會組長施俊吉涉及館長槍擊案後，新北地檢署對寶和會展開掃蕩，會長林修伯被法院認定參與寶和會組織，被依組織犯罪判刑1年，沒想到服刑前，就因另涉他案遭北市刑大拘提到案，理由則是投資未成年少女陪酒的酒店。

▲▼寶和會會長林修伯因涉嫌組織入監前夕，又因案遭北市刑大拘提。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲寶和會會長林修伯因涉嫌組織入監前夕，又因案遭北市刑大拘提。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，2023年3月底，北市刑大配合婦幼隊前往民生東路一段查緝「VJ」經紀公司，發現裡面媒介未成年少女坐檯陪酒，並逮捕公司負責人以及相關幹部等5人，查扣128萬元現金以及電腦主機。

事後追查，林修伯親弟弟「麥克」，2022年間承租北市一處地下室，將其改裝成酒店提供給消費者使用，如果需要陪酒，就會向不同經紀公司外調傳播妹，但VJ經紀公司派遣的傳播妹竟是未成年少女。而知情人士透露，麥克當時籌資7百萬元改裝地下室，資金係向富二代朋友商借，林修伯沒有介入投資經營，均由麥克以及其他股東主導，可能是入監前夕遭人誣指。

據悉，酒店沒有女子駐店陪酒，都是外調飯局妹、傳播妹來支援，也因此找了經紀公司配合，最後經紀公司竟派出未成年少女前往坐檯。

檢警掌握相關事證，先將林修伯移送地檢署，經檢察官訊問後，直接轉由執行科發監執行，至於林修伯到底有無參與酒店經營，有待他正在國外的弟弟麥克回國才能釐清。

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