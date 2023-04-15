黃燈亮！女剎車等停...後車猛催油門　瞬間被擊落「2慘摔墜地」

記者楊熾興／桃園報導

有關民眾社群貼文反應，時常在門口看到大家騎車跟火箭發射一樣，踫撞車禍一直在重演，心裡為他們捏一把冷汗。警方表示，這起交通事故疑為後方機車騎士未注意車前狀況，致追撞前方同向行駛之機車，警方到場前雙方已自行和解。

民眾貼文臉書社群指出，「每天來公司最不想看到的就是門口有警察」，意謂著又有車禍發生需要警察處理。民眾的公司位於桃園市平鎮區中豐路路口，時常在門口看到「大家騎車跟火箭一樣，為他們捏一把冷汗」、「不管騎車或開車都希望大家平平安安」。

▲機車騎士在路口因黃燈搶快發生踫撞車禍。（圖／記者楊熾興翻攝）

貼文者表示，「每天都會看到相同事情，一直在重演」；「不管騎車或開車都希望大家平平安安」；目擊網友回，「我早上上有看到，阿姨看到黃燈減速，稍微向右靠，男騎士想過黃燈加速，然後就踫在一起了」另一位網友也認同的回「認知的不同，有人看到黃燈準備停車；有的看到黃燈了，死也要加速衝過去」。

警方表示，經查這件交通事故肇事原因疑為後方機車騎士未注意車前狀況，致追撞前方同向行駛之機車。並呼籲駕駛人駕駛車輛上路，除遵守相關交通法令外，亦應隨時注意前方狀況，以避免發生事故、造成傷亡。