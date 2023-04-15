牛肉掉地上撿回去煮！饕客傻眼　知名麵店老闆道歉：員工新來的

記者翁伊森、黃資真／嘉義報導

嘉義山區一家人氣牛肉麵店日前有人指控，員工在大馬路邊滷牛肉時，竟把掉在地上的牛肉撿起來放回去，且一旁蒼蠅不斷飛來飛去，食安令人堪憂。店家致歉表示，畫面中的員工是新來的，對於員工訓練與衛生方面都會再做加強。

▲嘉義山區人氣牛肉麵遭爆，員工習慣性將掉在地上牛肉塊撿回再煮 。（圖／讀者提供）

投訴民眾表示，自己跟家人前往用餐，卻驚見滷牛肉的員工前後3次將掉在地上的牛肉撿回去放在盤子，先是一位阿姨但他以為對方會清洗再處理但沒有，隨後接手的年輕人也是將掉在地上的牛肉塊放回，直到第3次掉在地上，才看到員工將掉在地上的牛肉拿去洗後才再放回盤子，但也讓他質疑自己眼前的這碗麵的乾淨程度。

▲牛肉麵店老闆致歉。（圖／記者翁伊森翻攝）



由於此事在網路上引來砲轟聲浪，老闆出面回應，影片內將地上肉塊撿起來放回原處的員工是新來的沒錯，不清楚撈的技巧所以會掉到地上，但就算掉下去也要處理好，「我做開放式廚房就是要讓客人吃得安心」，他也強調，衛生一定會加強，員工也會改進；另方面老闆也懷疑，因自家生意很好，同業忌妒眼紅也能理解。

嘉義衛生局表示，此案將依新聞內容盡速派員查核，倘有違反食品衛生管理法，將依法處辦。

該店被當地顧客評論「用料實在、湯頭道地」，顧客不僅稱讚店內牛肉品質好、Q彈麵條、開胃酸菜，更說不論是原味、紅燒、烏龍及麻辣等口味都好吃，是嘉義近年新崛起的牛肉麵店。

▲該家牛肉麵店為當地知名牛肉麵店。（圖／讀者提供）