北車借錢哥撿信用卡不還變搶奪...判34月　變裝躲捷運站女廁偷窺

▲北車屆前哥被判34個月，仍繼續借錢還涉嫌偷窺女子上廁所。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

台北火車站知名「借錢哥」，在台北車站以各種理由向過路旅客借貸，最後依照搶奪、詐欺等罪嫌判刑2年10個月，但卻在日前涉及男扮女裝，跑到捷運台北橋站偷窺1名女子如廁，當場被逮補到案。

警方調查，31歲的詹姓男子，之前常常出沒在台北車站附近，專挑過往旅客借錢，事後還不歸還，最後因15個詐欺、搶奪罪嫌被判2年10個月，上週竟然又男扮女裝跑進捷運站廁所偷窺女子如廁。

警方調查，當時詹姓男子，男扮女裝跑進捷運台北橋站，涉嫌偷看女子上廁所，當場被女子發現後大喊尖叫，警方訊後依照監視器鎖定詹姓男子涉案，正在追查行蹤，沒想到是詹姓男子又再犯。

13日詹姓男子又出沒在台北車站，發現1名民眾遺落的信用卡，企圖想要佔為己有之際，被失主發現後發生拉扯，最後鐵路警察趕往現場逮人，正好上週捷運也鎖定詹男，訊後依照性騷擾、搶奪罪嫌送辦。

「北車借錢哥」犯案不計其數，甚至被檢方依有再犯之虞為由，遭法院裁定羈押過，但他獲釋後仍不斷前往各車站借錢，後來開始戴假髮扮女裝，陸續又轉往台中車站、台北轉運站犯案被逮，總計他10年來至少涉及45起以上類似案件。