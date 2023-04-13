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社會 社會焦點 保障人權

人夫嘴對嘴餵食被拍下　「1動作」挨告性騷還要賠9萬

記者黃翊婷／綜合報導

葉姓人夫2019年10月間與就讀碩士在職專班的同學前往高雄市某熱炒店聚餐，並在用餐期間提議玩餵食遊戲，女同學小琳（化名）拍下他與另一名同學的餵食照片，結果卻遭搶走手機，還被環抱住2次，憤而提告性騷擾。雖然葉男聲稱當時只是為了刪除照片，情急之下才會抱住，但還是被法官判處拘役55日（得易科罰金）確定，民事部分還要支付罰金9萬元。

▲▼直屬上司B某常趁公司聚餐時觸摸A某身體。（示意圖／CFP）

▲葉男提議玩餵食遊戲，卻因為1張照片挨告性騷擾。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

小琳在判決書中主張，2019年10月29日大家相約到熱炒店聚餐，起初她與葉男坐不同桌，接著對方突然跑來坐在旁邊，用餐期間有1名女同學先餵葉男吃飯，「他覺得很好玩，就指名要我餵他吃飯，我不理會，他又加碼要我用嘴巴餵他，我說『你有老婆，我不想被你老婆告』，之後有一些同學幫忙擋，李姓同學也有以嘴對嘴的方式餵他吃東西，當時有很多人把畫面拍下來，我也在同學的要求下，拿起手機拍照。」

小琳接著提到，事後李姓同學可能是擔心照片外流，就把手機搶走，她馬上奪回來，沒想到又被搶走，「我又去追他（李姓同學），此時葉男突然從背後環抱我，抱的部位在腰部、腹部，我當場嚇到跟他說你不要抓著我，之後我掙脫要繼續去追我的手機，他又再度環抱我。」

葉男則辯稱，小琳的行為侵害到他的肖像權，他是想要刪除照片，情急之下才會抱住女方。然而，刑事部分，法官認為，當時小琳的手機已經被李男搶走，葉男如果只是想幫助李男刪除照片，只要阻隔在兩人之間或以手抓住小琳即可，實在沒有必要從背後環抱；此外，小琳並未將照片不當公開，只是拍下聚會中帶有玩鬧意味的情景，不涉及侵犯肖像權，最終不採信葉男的說詞，並依違反《性騷擾防治法》判處拘役55日，得易科罰金。

民事部分，小琳表示，事情發生之後她身心大受打擊，出現心因性胃食道逆流性疾病併食道炎與急性囡炎病出血等症狀，需要就醫接受治療，因此決定向葉男提告求償50萬元。

對此，葉男認為，小琳的疾病是因為工作壓力大造成，與他無關。但高雄地院審理後認定，葉男的行為的確侵犯到小琳的身體自主權，判他應賠償10萬元。

葉男不滿提出上訴。高雄地院再次審理後認為，葉男在公眾場合2次自背後環抱小琳的腰腹部，碰觸位置屬於身體中心部位，極易使人感到不適，小琳受到的精神痛苦程度非輕，衡量雙方學經歷、經濟能力等因素後，最終改判應賠償9萬元較為適當，全案確定。

● 《東森新媒體ETtoday》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線。

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