坐捷運用腿連結高中妹！色阿伯狂摳辯睡著　監視器拍到他手超忙

▲台北一中年男子在捷運上性騷擾女高中生。（資料照，非當事人／記者劉維榛攝）

記者郭玗潔／台北報導

台北梁姓男子搭捷運時，見有落單高中女生琳琳(化名)坐在窗邊位置，遂起色心過去坐她旁邊，先趁坐下時摸一把大腿，再裝沒事把腿黏上高中女生的大腿，假裝隨著捷運晃動，不斷以手碰觸她大腿性騷擾，直到琳琳生氣問他「伯伯，你不覺得你太靠近我了嗎？」才罷手，琳琳隨即報警處理。台北地院審結，認為梁男犯行屬實，依性騷擾罪，處5月徒刑，可易科罰金15萬，全案還可上訴。

判決指出，梁男於2021年12月19晚間10點搭淡水信義線時，坐在高中生琳琳身旁，並趁坐下時用手觸碰琳琳左大腿，琳琳遂往右邊挪過去，想不到梁男竟直接把把腿貼上她大腿，並把手放在自己大腿上，假裝隨著捷運晃動，不斷摳摸琳琳大腿，讓琳琳憤而問他「伯伯，你不覺得你太靠近我了嗎？」，梁男則回應「我睡著了，不小心摸到你」等語。但琳琳不甘受辱，通報捷運站人員報警處理。

全案審理時，梁男辯稱，他是有碰到琳琳，但那是因為他患有腎病，當時睡著了，隨著捷運行駛搖晃身體，才會不小心碰到。

不過法官檢閱捷運監視器，發現梁男將手放在自己大腿外側，並在清醒狀態中，不斷往琳琳靠攏，琳琳則有伸手推拒梁男右手的動作，認為梁男犯行屬實，依性騷擾罪，處他5月徒刑，可易科罰金15萬，全案還可上訴。