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色主任性騷女下屬！猛虧穿絲襪喊「我們沒界限」　賠15萬定讞

▲▼黑絲襪短裙。（圖／記者趙于婷攝）

▲某地方政府交通局某主任驚傳LINE騷擾女下屬，挨告性騷擾後上訴到二審，法院判他要賠15萬撫慰金定讞。（資料照，非當事人／記者趙于婷攝）

記者郭玗潔／綜合報導

某地方政府蘇姓主任因常傳LINE給女下屬小茵(化名)，表示「美女早」、「只要我們沒有界限，任何事都可以做到」、「Wow！穿新衣服＆新絲襪咧！要不是XX在，我就踩你的新絲襪，沾喜氣耶」，還觸摸對方手臂和頭頸，遭小茵提出性騷擾申訴，經判定性騷擾成立。小茵提告向蘇男求償53萬餘元，橋頭地院審理後，判蘇應賠償精神撫慰金15萬及醫療費4430元，蘇男不滿判決再上訴，被高雄高分院駁回，全案定讞。

小茵控訴，蘇男於2019年7月至12月為她的直屬長官，經常以LINE傳送不當言詞對她性騷擾，且曾在公務群組中，以考績恫嚇她、想讓她順服，還曾數度撫摸她的頸部、強行挽住或撫摸她的手臂性騷擾，蘇男的行為已影響她的婚姻生活、精神狀況及工作表現，讓她至今還要到身心科回診，因此向蘇求償醫療費3萬3040元，以及精神慰撫金50萬元。

全案審理時，蘇男否認性騷擾，認為他只是表達長官對部屬的關心，且他不只傳訊息給小茵，也會在假日傳訊息給其他同事，無論對男女同事皆是如此。

法官審理，認為小茵指控蘇男觸碰到她涉嫌性騷擾部分證據不足，但根據2人LINE訊息，蘇男傳訊說「美女早」、「前胸貼後背，從前面、從後面看，都一樣阿」、「私底下我也會像大哥哥，多照顧、多提攜你的」、「只要我們沒有界限，任何事都可以做到」、「Wow！穿新衣服＆新絲襪咧！要不是XX在，我就踩妳的新絲襪，沾喜氣耶」、「雖然現在不能說，但是我打妳的分數超高的」等訊息，法官則認為已超越一般上司關懷下屬的程度。

法官指出，蘇男不顧小茵已冷淡拒絕「我沒有能力，而且也不想要主任對我特別好」、「那請主任把我異動到別科室」，顯然感到冒犯和困擾，仍持續傳送訊息給她，已構成性騷擾，審酌蘇男身為公務員，認為撫慰金以15萬元為適當，包含醫療費用4430元，共應賠償小茵15萬4430元，蘇男不滿判決再上訴被駁回，全案定讞。

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