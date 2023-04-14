澎湖印尼移工產子遺棄　同事發現報警救回嬰...加護病房觀察中

記者陳洋／澎湖報導

澎湖傳出外籍女看護疑似私下產子，竟打算自行棄置，所幸同中心工作人員機警趨前查看，赫然發現剛出生嬰兒，緊急向轄區白沙警分局報案，警方協助送往三總澎湖分院加護病房搶救，希望能救回寶貴的小生命。

▲女外勞私下產子欲棄嬰，所幸工作人員機警攔下，現場拉起封鎖線 。（圖／白沙警分局提供）

白沙分局講美派出所於本(112)年4月14日8時50分許接獲通報，位於白沙鄉一所養護中心所雇用的女性移工(印尼籍），疑似自行生產，立即前往了解並詢問相關人員。

據悉，印尼籍女性移工於今(14)日早上7時45分許，手拿一包不尋常物品，被同中心的李姓(女)工作人員發現，經查看裡面竟是一名剛出生的嬰娃，隨即呼叫中心內另名護理師前來協助。

護理師先將嬰娃以毛巾包裹並做緊急處置後，俟救護車到場後，將移工與嬰娃一同送往三總澎湖分院救護。嬰娃目前於加護病房觀察，移工則由勞工局人員陪伴住院療養中。

▲女外勞私下產子欲棄嬰，所幸工作人員機警攔下，現場拉起封鎖線 。（圖／白沙警分局提供）

白沙警分局立即封鎖現場，派遣員警、偵查隊及通知鑑識單位到場採證，並通報警察局外事科。有關本案目前已請相關人員到場協助調查，積極查證中。