　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

2023華醫大校園就業博覽會　107家設攤徵才釋出上千職缺

▲中華醫大校園就業博覽會登場，由台南市府勞工局職訓就服中心梁偉玲主任、華醫副校長殷立德、校長孫逸民、勞動力發展署雲嘉南分署曾秋瑾秘書共同揭幕（左起）。（圖／記者林悅攝）

▲中華醫大校園就業博覽會登場，由台南市府勞工局職訓就服中心梁偉玲主任、華醫副校長殷立德、校長孫逸民、勞動力發展署雲嘉南分署曾秋瑾秘書共同揭幕（左起）。（圖／記者林悅攝）


記者林悅／台南報導

中華醫事科技大學2023校園就業博覽會31日開幕，因疫情趨緩報名徵才的企業熱絡，共有107家到校設攤徵才，釋出上千個職缺，其中醫療院所就有57家，現場猶如醫療產業博覽會，多數更派出主管現場面試搶徵護理師，讓護理系畢業生尚未踏出校門就被網羅為儲訓人才，畢業與就業無縫接軌。

[廣告]請繼續往下閱讀...

中華醫大校園就業博覽會上午10時20分開幕，邀請校長孫逸民、勞動部勞動力發展署雲嘉南分署曾秋瑾秘書、台南就業中心胡瑞娟主任、台南市政府勞工局職訓就服中心梁偉玲主任、華醫副校長兼研發處處長殷立德等共同為活動揭幕。

今年的校園就業博覽會以「展望前途、創薪未來」為主題，把握華醫培育醫護與健康產業人才的特色，疫情趨緩連帶企業徵才活絡，有107家醫療健康與生技產業到場設攤徵才，涵蓋醫療院所、長照機構、眼鏡公司、生技公司等，國防部也派員到場招募大學畢業職業軍官，徵才名額超過1200個，吸引近千位應屆畢業生到場參加，也有畢業校友返校尋找職缺或轉換跑道的機會。

▲中華醫大校園就業博覽會登場，由台南市府勞工局職訓就服中心梁偉玲主任、華醫副校長殷立德、校長孫逸民、勞動力發展署雲嘉南分署曾秋瑾秘書共同揭幕（左起）。（圖／記者林悅攝）

中華醫大護理系每年有近600位畢業生，校園就業博覽會成為各醫療院所搶先招募儲訓護理師的好機會，今年就有來自全國各地的57家醫療院所到場設攤，釋出800多個護理師職缺，其中不乏榮總、長庚、成大、台大、奇美等醫學中心等級的醫院，平均薪資在4萬至6萬（輪班津貼）之間。為能搶得先機，不少醫療院所派出主管親自坐陣，直接在現場面試人才，更有醫院公開薪資福利、送精美紀念品等好康，希望吸引人才投履歷。

▲中華醫大校園就業博覽會登場，由台南市府勞工局職訓就服中心梁偉玲主任、華醫副校長殷立德、校長孫逸民、勞動力發展署雲嘉南分署曾秋瑾秘書共同揭幕（左起）。（圖／記者林悅攝）

中華醫大校長孫逸民表示，華醫以醫護為本，培育醫事健康相關產業所需的人才不餘遺力，近年更積極與醫學中心、醫療機構合作，成立大健康產業學院，深化生技健康產業與精準醫療，爭取勞動部就業學程計畫及教育部產業學院計畫，期望透過人才培育、職場體驗與實習，讓學生在學期間可以與產業接軌，並提早就業。校園就業博覽會是為伯樂與千里馬搭建的媒合舞台，每年參與學生投履歷及畢業後順利就職的媒合率超過六成，期盼應屆畢業生把握機會找到好工作，企業找到理想的人才。

▲中華醫大校園就業博覽會登場，由台南市府勞工局職訓就服中心梁偉玲主任、華醫副校長殷立德、校長孫逸民、勞動力發展署雲嘉南分署曾秋瑾秘書共同揭幕（左起）。（圖／記者林悅攝）

雲嘉南分署曾秋瑾秘書等與會來賓也勉勵學生指出，從中央到地方的計畫經費將不斷投入到青年學子的就業輔導，積極提升學生職能，讓學生求職就業不擔心，例如今年開始的大專青年預聘計畫，讓學生實習階段就被企業聘用、訓練，落實畢業即就業、求職不煩惱，祝福大家都能「薪」想事成。

開幕式後，孫逸民校長偕同與會來賓走訪各醫療及企業攤位致意，並為求職面試的學生加油打氣。而除了設攤徵才，也有大型醫院和企業以輪流舉辦說明會的方式向學生介紹機構環境與設備、工作內容、福利待遇等，卯足全力招徠學生投遞履歷參與面試，場面熱絡。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
馬英九和宋濤搭高鐵　對坐稱讚：比台灣再快一點
北捷車廂裝柵欄！　專車「象山→圓山」直達不停靠
26歲女開「團購網」不出貨　爽騙上千萬
快訊／無良老闆！台中老屋倒塌　3工人枉死「全沒勞保」
前立委賓士違停騎樓　撞破住戶盆栽
6000元搶先發　有「3種註記」才是真的
櫻花妹「海外賣淫」！　22歲女大生曝極樂內幕

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

麥當勞4／1起「經典1物下架」　他哭衝買一波：再也喝不到了

撞球正妹「自帶雙球」超火辣　鄉民凍未條暴動！1亮點卻讓人笑了

班機突取消！他被降艙等「晚4小時到」零補償　1原因保險不賠

清明連假明開跑　環保署籲注意登革熱「防蚊措施不可少」

清明疏運運能增23.9%　防太魯閣事故重演！「抽查工地129件」

「總統盃黑客松」聚焦零碳幸福家園　王國材、唐鳳擔任先鋒許願

快訊／猴痘疫苗來了！增購1萬瓶昨晚抵台　第二階段4／15前可開打

2023華醫大校園就業博覽會　107家設攤徵才釋出上千職缺

猴痘患者「有條件免隔離」！專家決議：無醫療需求可返家自我照護

春暖花開！想帶毛孩一起出遊去？　助毛主子玩得盡興祕訣報你知

工人遭埋！弟衝現場「救哥哥」　徒手扛鐵板、搬雜物至少6hrs

父進看守所..陳庭妮哽咽：我會勇敢　沒辦法聯絡「希望父母平安健康」

2工人遭活埋「一度傳看到腳」　現場家屬焦急怒吼：那我爸欸

遭玩具打眼「3歲兒秒關心」　緊抱＋親親安慰！媽被感動

台中老屋倒塌1死2受困　96歲嬤見孫遭活埋嚇到腿軟

橘貓尾巴遭襲擊...嚇壞跳上貓抓板　下秒怒巴高鐵模型：竟敢攻擊本喵

五月天阿信遭任賢齊爆年少謊言！　笑喊「我媽有來」他急認錯XD

林柏宏x宋芸樺「ㄌㄢˇㄆㄚ王爽歪歪XD」　大方曬「婚戒」：想給別人戴！

張惠妹現蹤左營高鐵站！　走人行道近30秒「沒人認出」

記錄傳統春捲準備過程！　鋪塑膠袋乾濕分離超實用

麥當勞4／1起「經典1物下架」　他哭衝買一波：再也喝不到了

撞球正妹「自帶雙球」超火辣　鄉民凍未條暴動！1亮點卻讓人笑了

班機突取消！他被降艙等「晚4小時到」零補償　1原因保險不賠

清明連假明開跑　環保署籲注意登革熱「防蚊措施不可少」

清明疏運運能增23.9%　防太魯閣事故重演！「抽查工地129件」

「總統盃黑客松」聚焦零碳幸福家園　王國材、唐鳳擔任先鋒許願

快訊／猴痘疫苗來了！增購1萬瓶昨晚抵台　第二階段4／15前可開打

2023華醫大校園就業博覽會　107家設攤徵才釋出上千職缺

猴痘患者「有條件免隔離」！專家決議：無醫療需求可返家自我照護

春暖花開！想帶毛孩一起出遊去？　助毛主子玩得盡興祕訣報你知

統一獅力邀胡金龍、林益全恩師　陳献榮開幕戰現身開球

快訊／台中老屋倒塌3死！挖土機運將5萬交保　營造商訊問中

知名女作家看洋基比賽狂冒粉紅泡泡　發IG讚賈吉「帥哥一枚」

修杰楷突揭賈靜雯私下面！　被氣到「脾氣越來越差」嚇壞眾人

掃地機器人要回家　調皮橘貓「伸短短手」阻擋：那邊沒清乾淨啦

婚期僅剩1週！李昇基驚喜宣佈來台時間、地點

被棒球耽誤的歌手！　韋恩萊特紅雀開幕戰唱國歌贏得滿堂彩

心疼胞姊多年無業…妹無償供屋給她住　竟成「惡夢開端」趕不走

馬斯克傳最快4月訪中國　尋求與李強會面

麥當勞4／1起「經典1物下架」　他哭衝買一波：再也喝不到了

給點隱私...貓上廁所沒關門　小奴才趁機偷戳手手還拍頭

生活熱門新聞

好市多骨灰罈紅茶「新包裝美到哭」　會員：這罐我可以

連灑水變天全台有雨　下波鋒面濕冷

輔大陳若儀照片曝　友：出門只搭小黃

囤太多！新竹哥售即期蛋「2顆蛋1元」：量大可議

YouTuber連開6頻道「有3個破百萬訂閱」

連老天爺都拆不散！4生肖搭配愛上就一輩子

用餐咬到戒指以為求婚　結局尷尬了

放連假「超強2驚喜曝光」！上班族嗨了：錢要入帳了

哪家連鎖店奶茶最好喝？內行推爆它

囤蛋男1顆3元拋售　網友轟「囤蛋變臭蛋」

26張中獎發票出爐　買情趣品中千萬

天天喝豆漿得乳癌！營養師：跟這器官有關

4月春寒「4星座」健康出狀況！第1名過勞、小心肝膽

大尺度寫真現場直擊！　攝影師女友也下海

更多熱門

相關新聞

仁德滯洪池畔花旗木盛開桃紅陣雨美如畫

仁德滯洪池畔花旗木盛開桃紅陣雨美如畫

台南市仁德區仁德滯洪池北堤岸的花旗木開始盛開，相鄰的中華醫事科技大學師生爭相走告，利用課餘呼朋引伴賞花趣，中華醫大校長孫逸民表示，仁德滯洪池是華醫的後花園，長約3～4百公尺的花旗木步道年年盛開，今年也沒讓人失望，枝頭已佈滿粉嫩胭紅，預計清明連假將會大爆開，美麗可期。

「純潔校園是一片地獄」！醫爆國小惡師霸凌史

「純潔校園是一片地獄」！醫爆國小惡師霸凌史

新《菸害防制法》　急救懶人包來了

新《菸害防制法》　急救懶人包來了

雲林校園傳焦味　女學生見消防車驚：好帥

雲林校園傳焦味　女學生見消防車驚：好帥

台南14場校園徵才接力

台南14場校園徵才接力

關鍵字：

華醫校園就業博覽會

讀者迴響

熱門新聞

好市多骨灰罈紅茶「新包裝美到哭」　會員：這罐我可以

連灑水變天全台有雨　下波鋒面濕冷

普發6000元入帳了！人妻驚：不是特殊身分

六福村狒狒圍一圈用餐　吃完不亂丟「整齊擺放」

輔大陳若儀照片曝　友：出門只搭小黃

囤太多！新竹哥售即期蛋「2顆蛋1元」：量大可議

YouTuber連開6頻道「有3個破百萬訂閱」

4歲蔡桃貴「發燒3天才查出病因」

連老天爺都拆不散！4生肖搭配愛上就一輩子

20多歲妹酒後背靠大樓護欄　下秒斷裂當場摔死！

遭哈孝遠妻控訴　哈平遠反擊了！

張惠妹現蹤高鐵站「沒人認出」

Netflix今天上線4大作！爽追《灌籃高手》壓軸台劇《模仿犯》

孫藝真結婚一周年放閃了！緊牽玄彬手　重量級婚紗照曝光

普發6000提前今入帳　財政部證實「王道銀行先跑」

更多

最夯影音

更多
工人遭埋！弟衝現場「救哥哥」　徒手扛鐵板、搬雜物至少6hrs

工人遭埋！弟衝現場「救哥哥」　徒手扛鐵板、搬雜物至少6hrs
父進看守所..陳庭妮哽咽：我會勇敢　沒辦法聯絡「希望父母平安健康」

父進看守所..陳庭妮哽咽：我會勇敢　沒辦法聯絡「希望父母平安健康」

2工人遭活埋「一度傳看到腳」　現場家屬焦急怒吼：那我爸欸

2工人遭活埋「一度傳看到腳」　現場家屬焦急怒吼：那我爸欸

遭玩具打眼「3歲兒秒關心」　緊抱＋親親安慰！媽被感動

遭玩具打眼「3歲兒秒關心」　緊抱＋親親安慰！媽被感動

台中老屋倒塌1死2受困　96歲嬤見孫遭活埋嚇到腿軟

台中老屋倒塌1死2受困　96歲嬤見孫遭活埋嚇到腿軟

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面