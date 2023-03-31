2023華醫大校園就業博覽會　107家設攤徵才釋出上千職缺

▲中華醫大校園就業博覽會登場，由台南市府勞工局職訓就服中心梁偉玲主任、華醫副校長殷立德、校長孫逸民、勞動力發展署雲嘉南分署曾秋瑾秘書共同揭幕（左起）。（圖／記者林悅攝）





記者林悅／台南報導

中華醫事科技大學2023校園就業博覽會31日開幕，因疫情趨緩報名徵才的企業熱絡，共有107家到校設攤徵才，釋出上千個職缺，其中醫療院所就有57家，現場猶如醫療產業博覽會，多數更派出主管現場面試搶徵護理師，讓護理系畢業生尚未踏出校門就被網羅為儲訓人才，畢業與就業無縫接軌。

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中華醫大校園就業博覽會上午10時20分開幕，邀請校長孫逸民、勞動部勞動力發展署雲嘉南分署曾秋瑾秘書、台南就業中心胡瑞娟主任、台南市政府勞工局職訓就服中心梁偉玲主任、華醫副校長兼研發處處長殷立德等共同為活動揭幕。

今年的校園就業博覽會以「展望前途、創薪未來」為主題，把握華醫培育醫護與健康產業人才的特色，疫情趨緩連帶企業徵才活絡，有107家醫療健康與生技產業到場設攤徵才，涵蓋醫療院所、長照機構、眼鏡公司、生技公司等，國防部也派員到場招募大學畢業職業軍官，徵才名額超過1200個，吸引近千位應屆畢業生到場參加，也有畢業校友返校尋找職缺或轉換跑道的機會。

中華醫大護理系每年有近600位畢業生，校園就業博覽會成為各醫療院所搶先招募儲訓護理師的好機會，今年就有來自全國各地的57家醫療院所到場設攤，釋出800多個護理師職缺，其中不乏榮總、長庚、成大、台大、奇美等醫學中心等級的醫院，平均薪資在4萬至6萬（輪班津貼）之間。為能搶得先機，不少醫療院所派出主管親自坐陣，直接在現場面試人才，更有醫院公開薪資福利、送精美紀念品等好康，希望吸引人才投履歷。

中華醫大校長孫逸民表示，華醫以醫護為本，培育醫事健康相關產業所需的人才不餘遺力，近年更積極與醫學中心、醫療機構合作，成立大健康產業學院，深化生技健康產業與精準醫療，爭取勞動部就業學程計畫及教育部產業學院計畫，期望透過人才培育、職場體驗與實習，讓學生在學期間可以與產業接軌，並提早就業。校園就業博覽會是為伯樂與千里馬搭建的媒合舞台，每年參與學生投履歷及畢業後順利就職的媒合率超過六成，期盼應屆畢業生把握機會找到好工作，企業找到理想的人才。

雲嘉南分署曾秋瑾秘書等與會來賓也勉勵學生指出，從中央到地方的計畫經費將不斷投入到青年學子的就業輔導，積極提升學生職能，讓學生求職就業不擔心，例如今年開始的大專青年預聘計畫，讓學生實習階段就被企業聘用、訓練，落實畢業即就業、求職不煩惱，祝福大家都能「薪」想事成。

開幕式後，孫逸民校長偕同與會來賓走訪各醫療及企業攤位致意，並為求職面試的學生加油打氣。而除了設攤徵才，也有大型醫院和企業以輪流舉辦說明會的方式向學生介紹機構環境與設備、工作內容、福利待遇等，卯足全力招徠學生投遞履歷參與面試，場面熱絡。